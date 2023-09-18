أغلقت أسواق الأسهم الأوروبية على انخفاض حاد في بداية أسبوع التداول، الاثنين، إذ يتطلع المستثمرون إلى اجتماع الفيدرالي الأمريكي يومي الثلاثاء والأربعاء.

وانخفض مؤشر Stoxx 600 الأوروبي بنسبة 1.18%، مع تراجع جميع القطاعات، وقادت قطاعات الرعاية الصحية والسفر والبنوك الخسائر، إذ انخفض كلاهما بنحو 1.8% مقارنة مع إغلاق الجمعة.

ومن المقرر أن يُعلن عن قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم الأربعاء.

وبينما يتوقع المستثمرون على نطاق واسع أن الفيدرالي سيبقي أسعار الفائدة ثابتة، فإنهم سيراقبون الأمر عن كثب للحصول على فكرة أفضل عن موقف رئيسه بشأن التضخم.

في سياق متصل هذا الأسبوع، سيصدر البنك المركزي الأسترالي محضر اجتماع السياسة غداً الثلاثاء، بينما سيتخذ البنك الوطني السويسري قراره بشأن سعر الفائدة يوم الخميس، والجمعة، سيختتم بنك اليابان اجتماع السياسة النقدية.

كذلك، من المتوقع أيضاً أن يصدر بنك الشعب الصيني، قراراته بشأن سعر الفائدة الرئيسي على القروض يوم الجمعة.

وفي أوروبا، رفع البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الارتفاع العاشر على التوالي الذي رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى مستوى قياسي بلغ 4%.