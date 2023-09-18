سياسة
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أذربيجان تطالب أرمينيا بسحب قواتها من قره باغ والتوقف عن الاستفزازات
دعت أذربيجان أرمينيا إلى سحب قواتها من قره باغ وحل الكيان العسكري والإداري الخاص بها هناك، والتوقف عن استفزازها، مطالبة الممثليات الدبلوماسية في باكو بضرورة إجبار يريفان على الابتعاد عن المسار الخطير.
أذربيجان تطالب أرمينيا بسحب قواتها من قره باغ والتوقف عن الاستفزازات
أذربيجان تطالب أرمينيا بسحب قواتها من قره باغ/ صورة أرشيفية: Reuters
18 سبتمبر 2023

طالبت أذربيجان، الاثنين، أرمينيا بسحب قواتها المسلحة على الفور من الأراضي الأذربيجانية وحل الكيان العسكري والإداري لما يسمى النظام التابع لأرمينيا في تلك المناطق.

وقُدمت إحاطة بهذا الشأن للممثليات الدبلوماسية في أذربيجان بمقر وزارة الخارجية في العاصمة باكو بمشاركة مستشار الرئيس الأذربيجاني حكمت حاجييف، وممثل الرئيس للمهام الخاصة ألتشين أميربايوف، ونائب وزير الخارجية فريز رضاييف.

وخلال الإحاطة أُكد أن أرمينيا وما يسمى النظام الذي أقامته على الأراضي الخاضعة لسيادة أذربيجان تواصلان الإضرار بعملية التطبيع وترفضان جميع المقترحات الرامية إلى تخفيف التوتر، على الرغم من كل الجهود التي تبذلها أذربيجان من خلال الشركاء الدوليين.

وأكدت الإحاطة أن أذربيجان تواجه خطوات استفزازية من الجانب الأرميني، وأن ما يسمى "الانتخابات الرئاسية" في منطقة قره باغ هي إحدى تلك الخطوات الاستفزازية.

وكشفت عن وجود قوات مسلحة أرمينية تعدادها أكثر من 10 آلاف شخص تابعة لما يسمى النظام في قره باغ، مبينة أن تلك القوات تمتلك أكثر من مئة دبابة ومدرعات أخرى، وأكثر من مئتي مدفعية ثقيلة، بما في ذلك أنظمة صاروخية، وأكثر من مئتي نظام هاون.

وأوضحت أن أرمينيا وفرت الدعم التقني والعسكري واللوجستي والمالي لتلك القوات بعكس التزاماتها.

وشددت الإحاطة أنه أصبح من المهم والضروري أكثر من أي وقت مضى إجبار أرمينيا على الابتعاد عن المسار الخطير.

وأكدت أن باكو طلبت من يريفان سحب قواتها المسلحة فوراً من الأراضي الأذربيجانية وحل الكيان العسكري والإداري لما يسمى النظام التابع لأرمينيا ونزع سلاح تلك القوات المسلحة.

وفي 27 سبتمبر/أيلول 2020، أطلق جيش أذربيجان عملية لتحرير أراضيه المحتلة في قره باغ، وبعد معارك ضارية استمرت 44 يوماً، توصلت أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بوساطة روسية، ينص على استعادة باكو السيطرة على مناطقها المحتلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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