سياسة
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أردوغان: نرحّب بتوسيع التعاون وزيادة الاتصالات مع الولايات المتحدة
رحّب الرئيس التركي بتوسيع التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكداً تجاوز معظم العوائق في المحادثات مع نظيره الأمريكي وزيادة الاتصالات بين الجانبين في المستقبل. بينما قال أردوغان إن مشروع طريق التنمية التركي–العراقي يتيح فرصة بناء عالم جديد.
أردوغان: نرحّب بتوسيع التعاون وزيادة الاتصالات مع الولايات المتحدة
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بقمة "كونكورديا" السنوية الثالثة عشرة، بمدينة نيويورك. / صورة: AA
18 سبتمبر 2023

رحّب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتوسيع التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكداً تجاوز معظم العوائق في المحادثات مع نظيره الأمريكي جو بايدن وزيادة الاتصالات بين الجانبين في المستقبل.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها الرئيس التركي بقمة "كونكورديا" السنوية الثالثة عشرة، بمدينة نيويورك التي يزورها للمشاركة في اجتماعات الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأشار الرئيس التركي إلى أنّ الإرهاب "مصدر تهديد مشترك" لتركيا والولايات المتحدة، وأنّ بلاده ستعزز التعاون مع واشنطن في مكافحة الإرهاب

وقال أردوغان: "نظراً للمرحلة الحرجة التي يمر بها العالم نرى أن إحياء العلاقات التركية الأمريكية بمنزلة فرصة".

وأردف: "كل تطور في منطقتنا يؤكد مدى خطأ فرز الإرهابيين إلى سيئ وجيد، لا يمكن التفاوض مع الإرهابيين ومصادقتهم وعقد شراكات معهم".

وعلى صعيد الصناعات الدفاعية قال أردوغان: "تركيا لاعب دولي في الصناعات الدفاعية رغم القيود، وصادراتنا الدفاعية في النصف الأول من 2023 بلغت مليارين و400 مليون دولار".

"مشروع التنمية يتيح بناء عالم جديد"

على صعيد آخر، قال أردوغان إن مشروع طريق التنمية التركي–العراقي يتيح فرصة بناء عالم جديد.

وأكدّ الرئيس التركي أن بلاده لمست عزماً كبيراً لدى دول الخليج لتنفيذ مشروع طريق التنمية التركي-العراقي، مضيفاً: "ونحن أيضاً عازمون (على تنفيذ المشروع)".

وأضاف: "ستتاح لنا (عبر طريق التنمية التركي-العراقي) الفرصة لبناء عالم جديد عبر هذه الخطوة التي نعتزم الإقدام عليها".

ومشروع "طريق التنمية" الذي أعلنه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أواخر مايو/أيار الماضي، يشمل الطريق البري والحديدي الممتد من العراق إلى تركيا وموانيها.

على صعيد الشأن الداخلي التركي، أكّد أردوغان إمكانية النجاح في سن دستور جديد للبلاد، "إذا وجدنا تعاطياً إيجابياً من الأحزاب في البرلمان، فهذه قضية مشتركة وعلينا حلها معاً".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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