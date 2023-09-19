سبتمبر شهر التوعية بسرطان الأطفال و أهالي درنة ينتظرون البحر ان يعيد ما أخذ منهم - الحلقة 244 من برنامج يني صباح

1- سبتمبر شهر التوعية بسرطان الأطفال 2- ومع الأطفال نبقى للحديث عن أثر الملونات الغذائية على صحتهم. 3- كما نتعرف على مواصفات الحقيبة المدرسية المثالية 4- معرض الرياض للكتاب الذي يستضيف كتاب جامع الدول للمؤرخ العثماني منجم باشي 5- إعادة افتتاح أول مسجد عثماني في القاهرة 6- زيادة ساعات انقطاع الكهرباء تثير الجدل في مصر 7- أهالي درنة ينتظرون أن يعيد البحر جثامين ذويهم