أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاثنين، أن مشروع طريق التنمية التركي-العراقي يتيح فرصة بناء عالم جديد، مجدداً عزم بلاده على تنفيذ المشروع.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس التركي بقمة "كونكورديا" السنوية الثالثة عشرة، التي تعد من أكبر المنتديات العالمية التي تجمع سنوياً قادة الفكر وصناع القرار من مختلف الدول والمؤسسات التجارية والمنظمات غير الربحية.

وشدّد الرئيس التركي على أن بلاده لمست عزماً كبيراً لدى دول الخليج على تنفيذ مشروع طريق التنمية التركي-العراقي.

وأضاف: "ستتاح لنا عبر طريق التنمية التركي-العراقي الفرصة لبناء عالم جديد عبر هذه الخطوة التي نعتزم الإقدام عليها".

وأوضح أردوغان أن مشروع طريق التنمية يُعَدّ مساراً برياً من دول الخليج إلى العراق ومنه إلى أوروبا عبر الأراضي التركية.

وقال إن المسار يضمّ السكك البرية والسكك الحديدية، ويتمتع ببنية تحتية وفوقية، و"لقد رأينا تصميماً كبيراً من دول الخليج حول هذا المشروع".

وأضاف: "سواء الإمارات وقطر والسعودية والعراق، كلهم مصممون على هذا المشروع".

كما أكّد أردوغان أنه لمس ذات التصميم حيال المشروع من الولايات المتحدة وألمانيا واليابان.

وأعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أواخر مايو/أيار الماضي، عن المشروع الذي يربط العراق مع تركيا وموانيها.

ويشمل المشروع سككاً حديدية وطرقاً سريعة يصل طولها إلى ألف و200 كيلومتر تربط بين ميناء الفاو الكبير والحدود التركية، ومن المتوقع أن تبلغ تكلفة المشروع أكثر من 17 مليار دولار، ويساهم في تعزيز التجارة الإقليمية والعالمية.

وفي ما يتعلق بالعلاقات التركية-الأمريكية، أشار أردوغان إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين تجاوز 32 مليار دولار.

وقال إن حجم استثمارات الشركات الأمريكية في تركيا وصل إلى 14.5 مليار دولار، وأن 2080 شركة أمريكية تنشط على الأراضي التركية.

وفي سياق الشأن الداخلي التركي، أكّد أردوغان إمكانية النجاح في سَنّ دستور جديد للبلاد "إذا وجدنا تعاطياً إيجابياً من الأحزاب في البرلمان، هذه قضية مشتركة وعلينا حلها معاً".

وأكد أردوغان أنه سيواصل دعوة جميع الأحزاب في البرلمان التركي إلى دعم سنّ دستور جديد للبلاد.

يُشار إلى أن الدستور المعمول به في تركيا، دستور وُضع في 1982 بعد الانقلاب العسكري في 1980 بقيادة الجنرال كنعان إيفرين.

على صعيد كارثتَي الزلزال في المغرب والفيضانات في ليبيا، أكّد أردوغان استعداد تركيا لمدّ يد العون لكلا البلدين، مضيفاً: "ورغم ذلك لم تتلقَّ تركيا بعدُ ردّاً من المغرب" لتقديم المساعدات له.

وأضاف أن أنقرة تلقّت استجابة من ليبيا لتقديم المساعدات لمنكوبي الفيضانات.

وقال إن تركيا أرسلت مساعدات إلى ليبيا عبر 3 طائرات شحن عسكرية كبيرة، و3 سفن، مؤكداً استعداد بلاده لإرسال مزيد عند الحاجة.

وأضاف: "تواصل فرقنا أعمال الإغاثة في ليبيا، ونعتبر هذه مهمة إنسانية، وسنواصل إرسالها".

ووصل الرئيس أردوغان إلى مدينة نيويورك السبت الماضي، للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 78، وتستمرّ زيارة الرئيس حتى يوم 20 سبتمبر/أيلول، ويرافقه عدد من الوزراء والمسؤولين الأتراك، ويلتقي فيها عدداً من الزعماء والشخصيات السياسية.