شنّت طائرات مسيّرة فجر الثلاثاء هجوماً على مدينة لفيف في غرب أوكرانيا، إذ أفادت السلطات باندلاع حريق في مستودع وسقوط جريح واحد على الأقلّ.

واعتباراً من الساعة 01:30 بتوقيت غرينتش سُمع أزيز أسراب عدّة من المسيّرات في سماء المدينة حيث دوّت انفجارات، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

من جهته كتب أندريه سادوفي رئيس بلدية لفيف في منشور على تطبيق تليغرام أنّ "الدفاعات الجوية تعمل في منطقتنا"، وتوجد طائرات مسيّرة إضافية "تحلّق في اتجاهنا"، داعياً السكّان للاحتماء من "خطر هجوم ثانٍ".

ولاحقاً أضاف رئيس البلدية في منشور ثانٍ: "يُسمَع دويّ انفجارات نتيجة قصف على لفيف، واندلع حريق في مستودع صناعي".

وفي منشور لاحق قال رئيس البلدية: "حتى الآن علمنا بأن هناك جريحاً"، موضحاً أنّه رجل يبلغ من العمر 26 عاماً "عُثر عليه تحت أنقاض مستودع" وجرى نقله إلى المستشفى.

بدوره قال سلاح الجو الأوكراني في منشور على تليغرام إنّ الطائرات المسيّرة المُغِيرة هي من طراز طائرات شاهد الإيرانية الصنع وإنّ دفاعاته تتصدّى لها. وكتب سلاح الجو في منشوره أنّ "خطر شاهد لا يزال قائماً في منطقة لفيف، والدفاعات الجوية تعمل".

وتستخدم روسيا في كثير من الأحيان مسيّرات إيرانية الصنع من طراز شاهد لمهاجمة مدن في أوكرانيا.

بدوره قال حاكم الإدارة العسكرية الإقليمية ماكسيم كوزيتسكي في منشور على تليغرام إنّ "شخصين خرجا من تحت الأنقاض في لفيف، هما رجل وامرأة". وأوضح أنّ المرأة بدت سالمة فيما الرجل "في حالة سيئة".

وختم كوزيتسكي رسالته التي نشرها في الساعة 03:00 ت.غ بعدما دوّت صفارات الإنذار إيذاناً بانتهاء الإنذار الجوي "لقد زال الخطر".

في سياق متصل أعلنت أوكرانيا الاثنين أنّ قواتها اخترقت خطوط الدفاع الروسية باستعادتها قريتين قرب مدينة باخموت المدمّرة في الجبهة الشرقية، في حين وصل رئيسها فولوديمير زيلينسكي إلى الولايات المتحدة حيث يشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل أن يلتقي نظيره الأمريكي جو بايدن.

وتأتي هذه التطوّرات في حين تثير قضية عبور صادرات الحبوب الأوكرانية التي تفرض روسيا حظراً على شحنها عبر البحر الأسود توتراً بين بروكسل وكييف وجاراتها في الاتحاد الأوروبي.

وقالت أوكرانيا الاثنين إنها تقدّمت بشكوى قضائية أمام منظمة التجارة العالمية ضد كل من بولندا وسلوفاكيا والمجر بسبب حظر هذه الدول استيراد الحبوب الأوكرانية خلافاً لقرار المفوضية الأوروبية رفع هذا الحظر.

وميدانياً كثّفت القوات الأوكرانية، التي باشرت في مطلع يونيو/حزيران الماضي هجوماً مضاداً لا يخلو من صعوبات على الخطوط الروسية المحصنة، عملياتها على مدى الأسبوعين الماضيين، واستعادت قرية روبوتيني في الجنوب، ثم قرية أندرييفكا في الشرق.

والأحد، استعادت قرية كليشتشييفكا المجاورة بعد أشهُر من القتال.

وفي خضمّ هذا التقدّم أعلن قائد القوات البرية في الجيش الأوكراني الجنرال أولكسندر سيرسكي الاثنين أنه "جرى اختراق خط دفاع العدوّ".

وأضاف سيرسكي أنّ القريتين الصغيرتين "كانتا عنصراً مهماً في خط الدفاع الروسي" في محيط باخموت.

وأكد أن ثلاثة ألوية تابعة للجيش الروسي "دُمِّرت وفقدَت قدرتها على القتال بالكامل" في المعارك بالقرب من باخموت.

وأقرّ الجنرال بأنّ "الوضع العام في المنطقة الشرقية لا يزال معقّداً" و"القتال العنيف مستمرّ بالقرب من باخموت".

وفي منشور على منصة إكس (تويتر سابقاً) قال زيلينسكي إنّه "فخور" بـ"كل الأبطال على خط الجبهة".

وكان يسكن في باخموت نحو 70 ألف نسمة قبل الهجوم الروسي في فبراير/شباط 2022، وسيطرت عليها القوات الروسية في مايو/أيار الماضي بعد إحدى أطول المعارك وأعنفها في هذه الحرب.

ضربات روسية

وتشن أوكرانيا هجوماً مضاداً منذ يونيو/حزيران الماضي لاستعادة الأراضي التي سيطرت عليها روسيا، بعدما تسلّمت (كييف) أسلحة غربية وعملت على تدريب مقاتلين جدد.

ودمّرت الحرب هذه البلدات التي لم يكن عدد سكانها قبل الحرب يتجاوز بضع مئات.

واستمرت كذلك الهجمات بعيداً عن الجبهة، وقالت القوات الجوية الأوكرانية إنّ روسيا أطلقت 24 طائرة بلا طيار و17 صاروخاً في هجمات ليلية جديدة. وأضافت أن سلاح الجو الأوكراني أسقط منها 18 مسيّرة و17 صاروخاً.

من جانبه قال الجيش الروسي في تقريره اليومي إنه قصف مواقع تخزين في أوكرانيا لصواريخ ستورم شادو وذخائر اليورانيوم المنضب، وهما نوعان من الأسلحة قدمتهما لها لندن.

وفي سياق هجمات صارت شبه يومية أعلنت روسيا ليل الأحد-الاثنين أنها أسقطت عدة طائرات مسيّرة أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم التي ضمّتها وفي أجواء منطقة موسكو، وفوق بيلغورود وفورونيج القريبتين من الحدود مع أوكرانيا.

من جانبها قالت السلطات الموالية لروسيا في دونيتسك إنّ غارة أوكرانية ألحقت أضراراً بمبنى البلدية. وأظهر مقطع فيديو نُشِر على مواقع التواصل الاجتماعي أعمدة كبيرة من الدخان تتصاعد من المبنى.

وفي روسيا نفسها أعلنت الأجهزة الأمنية أنها ألقت القبض في منطقة عند الحدود مع أوكرانيا على عضوين في جماعة مسلحة موالية لأوكرانيا كانا "يُعِدّان لأعمال تخريبية".

شكوى إلى منظمة التجارة العالمية

وأعلنت كييف الاثنين أنها تقدّمت بشكوى إلى منظمة التجارة العالمية ضد ثلاث دول في الاتحاد الأوروبي هي بولندا وسلوفاكيا والمجر لتمديدها حظراً تفرضه على واردات الحبوب الأوكرانية، رغم قرار بروكسل رفع القيود.

وقالت وزيرة الاقتصاد الأوكرانية يوليا سفيريدنكو في بيان: "من المهم للغاية لنا أن نثبت أنه لا يمكن لدول أعضاء حظر استيراد سلع أوكرانية بشكل منفرد"، مضيفة: "لذا تقدمنا بشكاوى ضدها".

لكنّ بولندا سارعت إلى تأكيد أنها ستُبقي على الحظر بعد الشكوى.

وقال الناطق باسم الحكومة بيوتر مولر عبر بولسات نيوز: "نتمسك بموقفنا؛ نعتبر أنه صائب، وهو نتاج تحليل اقتصادي وسلطات مستمدة من الاتحاد الأوروبي والقانون الدولي.. لا تقلقنا الشكوى أمام منظمة التجارة العالمية".

ونهاية أبريل/نيسان الماضي سمحت المفوضية الأوروبية لخمس دول أعضاء هي بولندا والمجر وسلوفاكيا وبلغاريا ورومانيا بمنع تسويق القمح والذرة وبذور اللفت وعبّاد الشمس من أوكرانيا على أراضيها بهدف حماية مزارعيها.