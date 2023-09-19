سياسة
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أردوغان يلتقي نظيريه الجزائري والبولندي وأمين عام الناتو في نيويورك
أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عدداً من اللقاءات على هامش مشاركته في أعمال الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وشملت اللقاءات الرئيسين الجزائري والبولندي وأمين عام الناتو.
أردوغان يلتقي نظيريه الجزائري والبولندي وأمين عام الناتو في نيويورك
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يلتقي نظيره الجزائري عبد المجيد تبون في نيويورك / صورة: AA
19 سبتمبر 2023

التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأحد، نظيره الجزائري عبد المجيد تبون في مدينة نيويورك الأمريكية.

وجرى لقاء أردوغان وتبون في البيت التركي بنيويورك، في إطار مشاركتهما في الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

واستمر اللقاء نصف ساعة بعيداً عن عدسات الصحفيين.

وحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية الاثنين، بحث الرئيسان أردوغان وتبون العلاقات السياسية والاقتصادية والقضايا على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

كما تناول الرئيسان المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية لا سيما التطورات السياسية في القارة الإفريقية والحلول المقدمة من تركيا والجزائر.

وفي حسابه على موقع "إكس" علّق الرئيس التركي على اللقاء بقوله: "التقيت الصديق والأخ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في البيت التركي، سنواصل تطوير علاقتنا مع الجزائر التي تربطنا بها علاقات متجذرة".

وحضر اللقاء من الجانب التركي وزراء الخارجية هاكان فيدان، والطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بيرقدار، والأسرة والخدمات الاجتماعية ماهينور أوزدمير غوكتاش.

والتقى أردوغان أمين عام حلف الناتو ينس ستولتنبرغ في نيويورك.

واستمر اللقاء 50 دقيقة بعيداً عن عدسات وسائل الإعلام.

التقى أردوغان أيضاً نظيره البولندي أندريه دودا، وناقش الجانبان مستقبل العلاقات الثنائية وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية.

وقال الرئيس التركي في تدوينة على منصة "إكس" الثلاثاء: "خلال اللقاء، أتيحت لنا الفرصة لمناقشة قضايا إقليمية وعلاقاتنا الثنائية".

وأضاف: "آمل أن يكون لقاؤنا السيد دودا مفيداً لبلدينا ومنطقتنا".

وعقد الرئيس أردوغان الاثنين اجتماع مائدة مستديرة مع مؤسسات فكرية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وجرت اللقاءات التي عقدها الرئيس أردوغان في البيت التركي بنيويورك على هامش مشاركته في أعمال الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ومن المقرَّر انطلاق أعمال الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك الأمريكية في 19 سبتمبر/أيلول الجاري، لمدة 6 أيام.​​​​​​​​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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