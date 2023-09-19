حذّرت منظمة الصحة العالمية ووكالات إغاثية، الاثنين، من خطر تفشي الأمراض في مدينة درنة الليبية بعد انهيار مرافق الصرف الصحي وتلوث شبكة مياه الشرب وانتشار الجثث.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في بيان صحفي، إنّ الفرق الإغاثية تواصل العمل على "منع انتشار الأمراض والتسبب في أزمة أخرى تعصف بالمنطقة".

وذكرت البعثة أن "فرقاً ميدانية من 9 وكالات أممية تقديم العون والدعم للمتضررين".

وحذّر المركز الليبي لمكافحة الأمراض في رسالة وجّهها إلى السكّان من "استخدام أو شرب المياه من الشبكة المحلية لأنها ملوثة بمياه الفيضانات".

ووفقاً لتقديرات أولية نشرتها حكومة الوحدة الوطنية الليبية فإن الفيضانات غمرت مساحة 6 كيلومترات مربعة من مدينة درنة ذات الكثافة السكانية العالية، وألحقت أضراراً بنحو 1500 مبنى، سُويت 891 منها بالأرض، ومن بينها مبانٍ من طبقات عدة.

وأعلنت السلطات في شرق ليبيا عزمها عزل المناطق الأكثر تضرراً في مدينة درنة، وذلك خشية وقوع كارثة بيئية وصحية نتيجة تحلل الجثث في المياه الراكدة.

وأطلقت الأمم المتحدة في وقت سابق من الأسبوع الحالي نداءً طارئاً لجمع 71.4 مليون دولار، وجرى تخصيص 10 ملايين دولار من صندوق الأمم المتحدة المركزي للإغاثة في حالات الطوارئ لدعم المتضررين من الفيضانات.

استئناف العملية التعليمية

وفي السياق نفسه أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، الاثنين، أن 95% من المؤسسات التعليمية شرقي البلاد تضررت بفعل السيول والفيضانات.

جاء ذلك في تصريحات لوزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية موسى المقريف الذي أكد أن "استئناف العام الدراسي الأحد المقبل".

وذكر المقريف أن "17 مؤسسة تعليمية في بنغازي استقبلت الطلاب النازحين من مناطق السيول والفيضانات".

وفي وقت سابق الاثنين أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية تضرر نحو 70% من البنية التحتية في المناطق المنكوبة شرقي البلاد جراء الفيضانات.

وفي 10 سبتمبر/أيلول الجاري اجتاح إعصار دانيال عدة مناطق شرقي ليبيا، مخلفاً 11 ألفاً و470 قتيلاً و10 آلاف و100 مفقود، و40 ألف نازح شمال شرقي البلاد، وفقاً لأرقام نشرها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، مساء 16 سبتمبر/أيلول الحالي.