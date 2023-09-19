سياسة
3 دقيقة قراءة
بوادر أزمة؟.. كندا تتهم الهند باغتيال زعيم سيخي وتطرد أحد دبلوماسييها
طردت كندا دبلوماسياً هندياً على خلفية اتهامات بضلوعه في مقتل زعيم سيخي يحمل الجنسية الكندية على أراضيها. ورفضت نيودلهي الاتهامات الموجهة إليها، معتبرة أنها ذات دوافع وعبثية.
بوادر أزمة؟.. كندا تتهم الهند باغتيال زعيم سيخي وتطرد أحد دبلوماسييها
كندا تطرد دبلوماسياً هندياً / صورة: AA
19 سبتمبر 2023

اعترضت نيودلهي الثلاثاء على الاتّهامات التي وجّهتها إليها الحكومة الكندية بالضلوع في اغتيال زعيم للسيخ يحمل الجنسية الكندية في مقاطعة كولومبيا البريطانية غرب البلاد في يونيو/حزيران.

وقالت وزارة الخارجية الهندية في بيان إنّ "المزاعم المتعلّقة بتورّط الحكومة الهندية بأيّ عمل عنف في كندا عبثية وذات دوافع".

وأضافت: "نحن دولة ديمقراطية لديها التزام قوي لسيادة القانون".

وأتى ردّ فعل الخارجية الهندية غداة إعلان الحكومة الكندية أنّها طردت دبلوماسياً هندياً لاشتباهها بعلاقته باغتيال هارديب سينغ نيجار.

والاثنين، قالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي إنّ "الضلوع المحتمل لممثل حكومة أجنبية بجريمة اغتيال مواطن كندي هنا في كندا على التراب الكندي… أمر غير مقبول إطلاقاً".

وتابعت: "لذلك طردنا اليوم من كندا دبلوماسياً هندياً رفيعاً"، دون أن تسمّيه.

وبدوره قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في كلمة أمام مجلس العموم بوجود "ادعاءات موثوقة" بأن حكومة الهند تقف وراء مقتل نيجار.

وأكد ترودو أنه "على مدى الأسابيع الماضية كانت وكالات الأمن الكندية تتابع بنشاط مزاعم موثوقة عن وجود صلة محتملة بين عملاء للحكومة الهندية ومقتل المواطن الكندي هارديب سينغ نيجار".

وأضاف: "إن أي تورط لحكومة أجنبية في قتل مواطن كندي على الأراضي الكندية هو انتهاك غير مقبول لسيادتنا، ويتعارض مع القواعد الأساسية التي تتصرف بها المجتمعات الحرة والمفتوحة والديمقراطية".

ودعا ترودو الهند للمشاركة في التحقيق "للوصول إلى جوهر هذا الأمر".​​​​​​​

وهارديب سينغ نيجار الذي قُتل بالرصاص في يونيو/حزيران الماضي كان رئيساً لمعبد سيخي ومن دعاة إنشاء دولة مستقلّة للسيخ باسم "خاليستان".

وكان نيجار مطلوباً لدى السلطات الهندية بتهمة الضلوع في أعمال إرهابية، ما نفاه على الدوام.

ومنذ مقتل الزعيم السيخي تصاعد التوتر بين كندا والهند. وتتهم نيودلهي بانتظامٍ أوتاوا بالتراخي في تعاملها مع المحتجّين السيخ في كندا.

وعبّرت الهند مراراً عن استيائها من نشاط السيخ المقيمين في الخارج، معتبرة أنّه يمكن أن ينعش الحركة الانفصالية بفضل مساعدات مالية ضخمة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us