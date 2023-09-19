أفادت وكالة الأنباء الأذربيجانية الرسمية الثلاثاء بتعرض "مواقع الجيش الأذربيجاني في اتجاه محافظة أغدام لإطلاق النار من العناصر الأرمينية المسلحة غير القانونية المختبئة في الأراضي الأذربيجانية التي تتمركز فيها قوات حفظ السلام الروسية مؤقتاً، نحو الساعة 23:50 في 18 سبتمبر/أيلول".

ونقلت الوكالة عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع أن وحدات الجيش الأذربيجاني ردّت بالمثل على الجانب الأرميني.

في سياق متصل طالبت أذربيجان الاثنين، أرمينيا بسحب قواتها المسلحة على الفور من الأراضي الأذربيجانية وحل الكيان العسكري والإداري لما يسمى بالنظام التابع لأرمينيا في تلك المناطق.

جاء ذلك في إحاطة قُدمت للممثليات الدبلوماسية في أذربيجان بمقر وزارة الخارجية في العاصمة باكو بمشاركة مستشار الرئيس الأذربيجاني حكمت حاجييف، وممثل الرئيس للمهام الخاصة ألتشين أميربايوف، ونائب وزير الخارجية فريز رضاييف.

وجرى خلال الإحاطة تأكيد أن أرمينيا وما يسمى بالنظام الذي أقامته على الأراضي الخاضعة لسيادة أذربيجان يواصلان الإضرار بعملية التطبيع ويرفضان جميع المقترحات الرامية إلى تخفيف التوتر، على الرغم من كل الجهود التي تبذلها أذربيجان من خلال الشركاء الدوليين.

وشددت الإحاطة على أن أذربيجان تواجه خطوات استفزازية من الجانب الأرميني، وأن ما يسمى "الانتخابات الرئاسية" في منطقة قره باغ هي إحدى تلك الخطوات الاستفزازية.

وأشارت إلى وجود قوات مسلحة أرمنية تعدادها أكثر من 10 آلاف شخص تابعة لما يسمى النظام في قره باغ، مبينة أن تلك القوات تمتلك أكثر من مئة دبابة ومدرعات أخرى، وأكثر من مئتي مدفعية ثقيلة، بما في ذلك أنظمة صاروخية، وأكثر من مئتي نظام هاون.

وأكدت أن أرمينيا وفرت الدعم التقني والعسكري واللوجستي والمالي لتلك القوات بعكس التزاماتها.

وشددت الإحاطة على أنه أصبح من المهم والضروري أكثر من أي وقت مضى إجبار أرمينيا على الابتعاد عن المسار الخطير.

وجاء في الإحاطة أن أذربيجان تطالب أرمينيا بوقف أنشطتها العسكرية والتخلي عن خططها الانتقامية والتوقف عن انتهاك سيادة أذربيجان وسلامة أراضيها والتوقف عن دعم الأنشطة الانفصالية والإرهاب في منطقة قره باغ الأذربيجانية.

كما أكدت أن باكو طلبت من يريفان سحب قواتها المسلحة فوراً من الأراضي الأذربيجانية وحل الكيان العسكري والإداري لما يسمى بالنظام التابع لأرمينيا ونزع سلاح تلك القوات المسلحة.

وفي 27 سبتمبر/أيلول 2020، أطلق جيش أذربيجان عملية لتحرير أراضيه المحتلة في قره باغ، وبعد معارك ضارية استمرت 44 يوماً، توصلت أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بوساطة روسية، ينص على استعادة باكو السيطرة على مناطقها المحتلة.