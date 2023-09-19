سياسة
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منظمة إسلامية-أمريكية تقيم دعوى قضائية ضد الحكومة لرفع قائمة تعقّب "عنصرية"
أقام فرع نيوجيرسي لمجلس العلاقات الأمريكية-الإسلامية، وهو أكبر منظمة للدفاع عن الحقوق المدنية للمسلمين في الولايات المتحدة، دعوى قضائية ضد مسؤولين حكوميين بإدارة الرئيس جو بايدن بسبب "قائمة تعقُّب الإرهاب التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي".
منظمة إسلامية-أمريكية تقيم دعوى قضائية ضد الحكومة لرفع قائمة تعقّب "عنصرية"
مجلس العلاقات الأمريكية-الإسلامية في نيوجيرسي (CAIR-NJ) يقيم دعوى قضائية ضد الحكومة لرفع قائمة تعقب "عنصرية" / صورة: AA
19 سبتمبر 2023

أقام مجلس العلاقات الأمريكية-الإسلامية في نيوجيرسي (CAIR-NJ) دعوى قضائية ضد مسؤولين حكوميين بإدارة الرئيس جو بايدن بسبب "قائمة تعقُّب الإرهاب التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي" التي أُعلِنت بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 ولا تزال قائمة حتى الآن.

وقدّم محامو فرع نيوجيرسي لمجلس العلاقات الأمريكية-الإسلامية، الذي يُعَدّ أكبر منظمة للدفاع عن الحقوق المدنية للمسلمين في الولايات المتحدة، مذكرة مؤلفة من 185 صفحة إلى المحكمة الفيدرالية لمقاطعة ماساتشوستس، للمطالبة بإلغاء القائمة.

وأكّدت الدعوى القضائية أن المدعى عليهم هم مواطنون أمريكيون ملتزمون القانون ويعملون بجد ويدفعون الضرائب أو مقيمون بشكل قانوني في الولايات المتحدة، ولفتت المذكرة إلى أن أولئك الأشخاص "لم يُتهموا أو يُدانوا مطلقاً بأي جريمة تتعلق بالإرهاب. ومع ذلك لا تزال الحكومة الفيدرالية تحتجزهم أو تستهدفهم خارج نطاق القانون دون أي إشعار أو تفسير".

وفي حديثه خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بمقر مجلس العلاقات الإسلامية-الأمريكية في نيوجيرسي، شكر عمدة بلدة بروسبكت بارك (في نيوجيرسي) محمد خير الله محامي مجلس العلاقات الإسلامية-الأمريكية على دعمهم، ونقل التحديات التي واجهها شخصياً بسبب وجوده على قائمة المراقبة، وذكر أنه لم يعُد يريد أن يعيش باعتباره "مواطناً من الدرجة الثانية في الولايات المتحدة".

وقال خير الله: "أدركت أنني إذا لم أفعل شيئاً الآن فإن أطفالي وأطفالهم سيصبحون مواطنين من الدرجة الثانية بسبب أصولهم العرقية والدينية".

وأشار خير الله إلى أنهم أقاموا هذه الدعوى بدعم من مجلس العلاقات الإسلامية-الأمريكية في نيوجيرسي ضد أولئك الذين يسمحون بالعنصرية في المؤسسات التي من المفترض أن تحمي المواطنين.

وأضاف: "أدعو المؤسسات الفيدرالية إلى التخلص من هذه القائمة العنصرية التي تضم أسماء عربية وإسلامية في الأغلب.. دعونا ننشئ نظاماً بلا قوائم سرية".

ووجّهت مذكرة الدعوى القضائية اتهامات إلى نحو 29 مسؤولاً حكومياً كبيراً في إدارة بايدن، بمن فيهم وزراء العدل والأمن الداخلي والشؤون الخارجية والدفاع والنقل، ورؤساء مؤسسات مثل مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، ووكالة المخابرات المركزية (CIA)، وجهاز الخدمة السرية ووكالة الأمن القومي (NSA).

ومن المتوقع أن تستمر القضية لسنوات.

مصدر:TRT عربي
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