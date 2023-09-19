أعلنت أذربيجان الثلاثاء أنها أطلقت عمليات لمكافحة الإرهاب تستهدف القوات الأرمينية في منطقة ناغورني قره.

وقالت وزارة الدفاع الأذربيجانية في بيان: "بدأت عمليات لمكافحة الإرهاب في المنطقة"، مضيفة أنها تستخدم "أسلحة عالية الدقة عند الخطوط الأمامية وفي العمق" في إطار هذه العمليات.

وقالت وزارة الدفاع الأذربيجانية في بيان إنّ "القوات الأرمينية تمارس القصف المنهجي لمواقع الجيش الأذربيجاني باستخدام أسلحة من مختلف العيارات، وتواصل زرع الألغام في أراضينا، وتعزيز الدعم الهندسي لمواقع القتال، فضلاً عن زيادة عدد الخنادق والملاجئ في إقليم قره باغ، وقد زادت التوترات في منطقة أذربيجان في الأشهر القليلة الماضية".

وأضافت: "سجلنا أيضاً تحصين مواقع القتال بالأفراد العسكريين والمركبات المدرعة وحوامل مدافع المدفعية وغيرها من القوة النارية، مما رفع الوحدات إلى مستوى عالٍ من الاستعداد القتالي، وإنشاء وحدات تعبئة إضافية، وتوسيع أنشطة الاستطلاع ضد وحدات من القوات المسلحة الأذربيجانية، فضلاً عن اختراق مواقعنا بعمق للقيام بأعمال الاستطلاع والتخريب من خلال إعادة زرع الألغام في المناطق التي جرت إزالة الألغام منها بالفعل والطرق المستخدمة للأغراض المدنية".

وقالت إنه "في 19 سبتمبر/أيلول انفجرت سيارة تابعة للوكالة الحكومية الأذربيجانية لطرق السيارات بعدما اصطدمت بلغم أرضي زرعته سابقاً مجموعات الاستطلاع والتخريب التابعة للقوات المسلحة الأرمينية في إقليم قره باغ بغرض ارتكاب عمل إرهابي، ما أدى إلى وفاة موظفين".

وأشارت الوزارة إلى أن "انفجار مركبة تُقِلّ أفراداً عسكريين من القوات الداخلية التابعة لوزارة الداخلية الأذربيجانية جرّاء لغم زرعته مجموعات الاستطلاع والتخريب التابعة للقوات المسلحة الأرمينية أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف جنودنا العسكريين".

وقالت: "تشهد هذه الحقائق على سياسة الإرهاب المتعمدة والمخططة التي تنتهجها أرمينيا ضد أذربيجان".

وأكدت وزارة الدفاع الأذربيجانية أنه "خلافاً لأحكام البيان الثلاثي الموقع في 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2020 فإن الوجود المستمر لتشكيلات القوات المسلحة الأرمينية في منطقة قره باغ بأذربيجان يشكل مصدر تهديد خطير للسلام والاستقرار الإقليميين".

وأضافت أن عملية مكافحة الإرهاب التي أطلقتها جاءت "لضمان أحكام البيان الثلاثي وقمع الاستفزازات واسعة النطاق في إقليم قره باغ ونزع السلاح وضمان انسحاب تشكيلات القوات المسلحة الأرمينية من أراضينا، وتحييد بنيتها التحتية العسكرية. وتوفير سلامة السكان المدنيين العائدين إلى الأراضي المحررة من الاحتلال، والمدنيين المشاركين في أعمال البناء والترميم وأفرادنا العسكريين، واستعادة النظام الدستوري لجمهورية أذربيجان في نهاية المطاف".

وقالت: "جرى تعطيل المواقع على الخطوط الأمامية ونقاط إطلاق النار العميقة وطويلة المدى لتشكيلات القوات المسلحة الأرمينية، وكذلك الأصول القتالية والمرافق العسكرية باستخدام أسلحة عالية الدقة".

وأكدت وزارة الدفاع أن "السكان المدنيين ومرافق البنية التحتية المدنية ليست مستهدفة"، مشيرة إلى أن الأهداف العسكرية المشروعة هي التي جرى تعطيلها فقط".

وقالت: "أبلغنا قيادة قوات السلام الروسية وإدارة مركز المراقبة التركي-الروسي المشترك بالإجراءات المتخذة في قره باغ".

وتؤكد باكو وجود قوات مسلحة أرمينية يفوق تعدادها 10 آلاف شخص تابعة لما يسمى النظام المرتبط بأرمينيا في قره باغ.

وفي 27 سبتمبر/أيلول 2020 أطلق جيش أذربيجان عملية لتحرير أراضيه المحتلة في قره باغ، وبعد معارك ضارية استمرت 44 يوماً توصلت أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بوساطة روسية، ينص على استعادة باكو السيطرة على مناطقها المحتلة.