دعت أمينة أردوغان عقيلة الرئيس التركي الاثنين، الأسرة الدولية إلى التوقيع على بيان النوايا الحسنة لـ"صفر نفايات".

جاء ذلك خلال مشاركتها في فاعلية نُظمت في "البيت التركي" بنيويورك في إطار مبادرة "نحو حركة صفر نفايات عالمية"، وشارك في الفاعلية زوجات زعماء سياسيين، ومسؤولون كبار في الأمم المتحدة ودبلوماسيون من دول مختلفة، بالإضافة إلى رئيس بلدية نيويورك إريك آدامز.

ودعت أمينة أردوغان الأسرة الدولية إلى أن تكون " جزءاً من التغيير عبر التوقيع على بيان النوايا الحسنة لصفر نفايات".

وأضافت أمينة أردوغان أن التغير المناخي هو أكبر الأزمات التي تواجه "الأرض بيتنا المشترك"، لافتةً الانتباه إلى أن العالم ينتج 127 طن غذاء في الثانية الواحدة، 41 طنّاً منها تُهدَر دون استخدامها، في حين يعاني ما يقرب من 820 مليون شخص من الجوع.

ووقّعَت زوجات رؤساء دول سورينام، والبوسنة والهرسك، وسيشيل، وصربيا، وبلغاريا، وليتوانيا، وزيمبابوي، وسيراليون، في فاعليات البرنامج، ووقّعن على إعلان حسن النوايا لـ"صفر نفايات" ليصبحن متطوعات في المبادرة.

وسبق أن وضع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أول توقيع على بيان النوايا الحسنة العالمي لـ"مشروع صفر نفايات"، ليصبح متطوعاً في المبادرة.

التجربة التركية

وأشارت أمينة أردوغان إلى أن العالم يستهلك في الدقيقة الواحدة مليار علبة بلاستيكية، يُتخلّص من الجزء الأكبر منها في البحار والمحيطات لتشكّل خطراً على الحياة البحرية.

وقالت السيدة أردوغان إن إنتاج النفايات المنزلية سوف يرتفع من مليارَي طن في السنة إلى 4 مليارات طن بحلول عام 2050، مشددة على أنه ما لم تُتّخَذ إجراءات فعالة للتصدي لمشكلة النفايات فستصبح تهديداً على الموارد الطبيعية واستهلاكنا لها.

وذكرت السيدة أردوغان أن الحملة التي بدأتها تركيا قبل 6 سنوات للتعامل مع النفايات، ساهمت في الاقتصاد الدائري عبر الحيلولة دون استخدام 650 مليون طن من الموادّ الخام، والحفاظ على ما يعادل مساحة ألفَي ملعب كرة قدم ومياه تكفي لاستهلاك مليونَي عائلة.

وشكر رئيس بلدية نيويورك إريك آدامز السيدة أردوغان على رعايتها للمبادرة والفاعلية التي احتضنها البيت التركي في المدينة.

وأطلقت تركيا مشروع صفر نفايات عام 2017، بمبادرة من أمينة أردوغان، بهدف مكافحة تأثير النفايات والمخلفات في البيئة، وتغيير العادات الاستهلاكية للناس، والتعامل مع تلك النفايات من خلال إعادة تدويرها والاستفادة منها بعد فصلها حسب أصنافها من المنبع، بهدف تحقيق نسبة إعادة تدوير تصل إلى 35% في 2023، و60% في 2030.