سياسة
3 دقيقة قراءة
أمينة أردوغان تدعو لتوقيع  بيان النوايا الحسنة لمبادرة "صفر نفايات"
شاركت أمينة أردوغان عقيلة الرئيس التركي في فاعلية نُظمت بالبيت التركي في نيويورك، دعت خلالها للتوقيع على بيان النوايا الحسنة لـ"صفر نفايات"، بمشاركة زوجات عدد من الرؤساء وشخصيات سياسية.
أمينة أردوغان تدعو لتوقيع  بيان النوايا الحسنة لمبادرة "صفر نفايات"
أمينة أردوغان خلال الفاعلية التي أقيمت في البيت التركي في نيويورك / صورة: Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı
19 سبتمبر 2023

دعت أمينة أردوغان عقيلة الرئيس التركي الاثنين، الأسرة الدولية إلى التوقيع على بيان النوايا الحسنة لـ"صفر نفايات".

جاء ذلك خلال مشاركتها في فاعلية نُظمت في "البيت التركي" بنيويورك في إطار مبادرة "نحو حركة صفر نفايات عالمية"، وشارك في الفاعلية زوجات زعماء سياسيين، ومسؤولون كبار في الأمم المتحدة ودبلوماسيون من دول مختلفة، بالإضافة إلى رئيس بلدية نيويورك إريك آدامز.

ودعت أمينة أردوغان الأسرة الدولية إلى أن تكون " جزءاً من التغيير عبر التوقيع على بيان النوايا الحسنة لصفر نفايات".

وأضافت أمينة أردوغان أن التغير المناخي هو أكبر الأزمات التي تواجه "الأرض بيتنا المشترك"، لافتةً الانتباه إلى أن العالم ينتج 127 طن غذاء في الثانية الواحدة، 41 طنّاً منها تُهدَر دون استخدامها، في حين يعاني ما يقرب من 820 مليون شخص من الجوع.

ووقّعَت زوجات رؤساء دول سورينام، والبوسنة والهرسك، وسيشيل، وصربيا، وبلغاريا، وليتوانيا، وزيمبابوي، وسيراليون، في فاعليات البرنامج، ووقّعن على إعلان حسن النوايا لـ"صفر نفايات" ليصبحن متطوعات في المبادرة.

وسبق أن وضع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أول توقيع على بيان النوايا الحسنة العالمي لـ"مشروع صفر نفايات"، ليصبح متطوعاً في المبادرة.

التجربة التركية

وأشارت أمينة أردوغان إلى أن العالم يستهلك في الدقيقة الواحدة مليار علبة بلاستيكية، يُتخلّص من الجزء الأكبر منها في البحار والمحيطات لتشكّل خطراً على الحياة البحرية.

وقالت السيدة أردوغان إن إنتاج النفايات المنزلية سوف يرتفع من مليارَي طن في السنة إلى 4 مليارات طن بحلول عام 2050، مشددة على أنه ما لم تُتّخَذ إجراءات فعالة للتصدي لمشكلة النفايات فستصبح تهديداً على الموارد الطبيعية واستهلاكنا لها.

وذكرت السيدة أردوغان أن الحملة التي بدأتها تركيا قبل 6 سنوات للتعامل مع النفايات، ساهمت في الاقتصاد الدائري عبر الحيلولة دون استخدام 650 مليون طن من الموادّ الخام، والحفاظ على ما يعادل مساحة ألفَي ملعب كرة قدم ومياه تكفي لاستهلاك مليونَي عائلة.

وشكر رئيس بلدية نيويورك إريك آدامز السيدة أردوغان على رعايتها للمبادرة والفاعلية التي احتضنها البيت التركي في المدينة.

وأطلقت تركيا مشروع صفر نفايات عام 2017، بمبادرة من أمينة أردوغان، بهدف مكافحة تأثير النفايات والمخلفات في البيئة، وتغيير العادات الاستهلاكية للناس، والتعامل مع تلك النفايات من خلال إعادة تدويرها والاستفادة منها بعد فصلها حسب أصنافها من المنبع، بهدف تحقيق نسبة إعادة تدوير تصل إلى 35% في 2023، و60% في 2030.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us