قال رئيس جمهورية شمال قبرص التركية أرسين تتار، إن بلاده ترغب في أن تشارك في منظمة التعاون الإسلامي، تحت اسم "جمهورية شمال قبرص التركية".

وأفادت رئاسة قبرص التركية في بيان، الثلاثاء، بأن تتار اجتمع بالأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، في نيويورك، على هامش لقاءاته في إطار أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأوضح تتار أنه جرى قبول بلاده عضواً مراقباً في منظمة الدول التركية باسمها الوارد في دستورها، لكنها تُمثل في منظمة التعاون الإسلامي تحت اسم "الدولة القبرصية التركية" كما ورد في خطة الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان.

وأبلغ تتار، طه برغبة بلاده في المشاركة في منظمة التعاون الإسلامي تحت اسم "جمهورية شمال قبرص التركية".

ومنذ عام 1974، تعاني جزيرة قبرص الانقسام بين شطرين؛ تركيّ في الشمال ويونانيّ في الجنوب.