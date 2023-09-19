سياسة
2 دقيقة قراءة
تتار يطالب بتغيير اسم بلاده لـ"جمهورية شمال قبرص التركية" بالتعاون الإسلامي
أعلن رئيس جمهورية شمال قبرص التركية أرسين تتار، عن رغبة بلاده في أن تشارك في منظمة التعاون الإسلامي تحت اسم "جمهورية شمال قبرص التركية".
تتار يطالب بتغيير اسم بلاده لـ"جمهورية شمال قبرص التركية" بالتعاون الإسلامي
"جمهورية شمال قبرص التركية".. تتار يطالب بتغيير اسم بلاده في "التعاون الإسلامي" / صورة: AA
19 سبتمبر 2023

قال رئيس جمهورية شمال قبرص التركية أرسين تتار، إن بلاده ترغب في أن تشارك في منظمة التعاون الإسلامي، تحت اسم "جمهورية شمال قبرص التركية".

وأفادت رئاسة قبرص التركية في بيان، الثلاثاء، بأن تتار اجتمع بالأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، في نيويورك، على هامش لقاءاته في إطار أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأوضح تتار أنه جرى قبول بلاده عضواً مراقباً في منظمة الدول التركية باسمها الوارد في دستورها، لكنها تُمثل في منظمة التعاون الإسلامي تحت اسم "الدولة القبرصية التركية" كما ورد في خطة الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان.

وأبلغ تتار، طه برغبة بلاده في المشاركة في منظمة التعاون الإسلامي تحت اسم "جمهورية شمال قبرص التركية".

ومنذ عام 1974، تعاني جزيرة قبرص الانقسام بين شطرين؛ تركيّ في الشمال ويونانيّ في الجنوب.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us