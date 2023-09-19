تظاهر عشرات الأشخاص، الثلاثاء، أمام فندق "لويس ريجنسي" الذي سيقيم فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال زيارته مدينة نيويورك الأمريكية، وفق إعلام عبري.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عبر موقعها الإلكتروني، أنّ عشرات الأشخاص تظاهروا أمام فندق "لويس ريجنسي" ضد نتنياهو، واحتجاجاً على خطة "الإصلاح القضائي" المثيرة للجدل.

ومن المنتظر أن يصل نتنياهو إلى الفندق خلال فترة قصيرة، وفق المصدر ذاته.

وكان نتنياهو قد غادر تل أبيب، الاثنين، متوجهاً إلى الولايات المتحدة مستهلاً زيارته ولاية كاليفورنيا، بلقاء مالك منصة "إكس" إيلون ماسك، ثم يغادر إلى نيويورك التي يمكث فيها من الثلاثاء حتى الجمعة، حيث يلقي كلمة في المناقشة العامة للدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة بين 18 و26 سبتمبر/ أيلول الجاري.

وبدأت الاحتجاجات، الثلاثاء، مع وصول نتنياهو إلى نيويورك وتستمر حتى الجمعة، حينما يغادر عائداً إلى إسرائيل.

وللأسبوع الـ37 على التوالي تتواصل الاحتجاجات في إسرائيل على حزمة قوانين "الإصلاح القضائي" التي تقول الحكومة إنها توازن ما بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، فيما تقول المعارضة إن "من شأنها تحويل إسرائيل إلى ديكتاتورية".