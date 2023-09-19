سياسة
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كييف تعلن مقتل 6 أشخاص في هجوم روسي.. وتطالب بإلزام موسكو دفع تعويضات
أكدت كييف مقتل 6 أشخاص جراء ضربات جوية شنّتها موسكو على عدة مدن أوكرانية. وتناقش محكمة العدل الدولية طلب أوكرانيا إلزام روسيا دفع تعويضات بسبب الحرب.
كييف تعلن مقتل 6 أشخاص في هجوم روسي.. وتطالب بإلزام موسكو دفع تعويضات
رجال الإطفاء يُخمدون حريقاً بأحد المستودعات بعد القصف في خيرسون 19 سيتمبر 2023 / صورة: AFP
19 سبتمبر 2023

أعلنت أوكرانيا، الثلاثاء، مقتل ثلاثة مدنيين في كوبيانسك (شرق)، واثنين آخرين في خيرسون (جنوب)، وسادس في لفيف (غرب)، جراء ضربات شنتها روسيا.

وأصاب قصف روسي حافلة في خيرسون، أسفر عن مقتل شرطي وإصابة اثنين من الركاب، وفق ما ذكر رومان مروتشكو، رئيس الإدارة العسكرية في المدينة.

ولاحقاً، افاد المسؤول بوفاة جريح عمره 57 عاماً متأثراً بجراحه. وأبلغ حاكم منطقة لفيف عن مقتل شخص في هجوم ليليّ شنته مسيّرات روسية على المدينة.

وقال حاكم الإدارة العسكرية الإقليمية ماكسيم كوزيتسكي، عبر "تليغرام": "أُسقطت 7 مسيّرات لكن المستودعات في مدينة لفيف تعرضت للقصف ثلاث مرات"، متحدثًا عن حريق أتى على مساحة تزيد على 9 آلاف متر مربع.

وأوضخ الحاكم أنه عُثر على جثة رجل (32 عاماً) تحت الأنقاض، ونُقل آخَر (26 عاماً) إلى المستشفى، فيما تلقى ثالث (68 عاماً) العلاج في الموقع.

من جانبها، أدانت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في أوكرانيا، دينيس براون بـ"أشد العبارات الضربة الجوية الروسية"، موضحةً: "لقد تضاعفت الهجمات على الموارد الإنسانية خلال العام، ما أثر على أولئك الذين يعانون من التبعات المروعة للحرب".

أوكرانيا تطلب من روسيا دفع تعويضات

في السياق، طالبت أوكرانيا (الثلاثاء) محكمة العدل الدولية بإلزام روسيا دفع تعويضات بسبب "حرب الإبادة" التي تشنّها ضدها، معتبرة أن القانون الدولي على المحكّ.

وأوضح السياسي الأوكراني أنطون كورينفيتش، وهو المتحدث الرئيسي باسم بلاده في هذه المواجهة القضائية مع موسكو، أن "روسيا ليست فوق القانون. يجب أن تخضع للمحاسبة".

وتحدث إلى قضاة المحكمة في لاهاي، قائلاً: "لديكم سلطة إعلان أن تصرفات روسيا غير قانونية، وأن انتهاكاتها المستمرة يجب أن تتوقف، ويجب اتّباع أوامركم، ويجب على روسيا تقديم تعويضات".

وأضاف كورينفيتش: "في لحظة الخطر الأعظم التي نواجهها، لجأت أوكرانيا إلى هذه المحكمة. تتمتع محكمتكم بسلطة قضائية واسعة النطاق في النزاعات المتعلقة باتفاقية الإبادة الجماعية".

من جانبها، انتقدت موسكو، كييف (الاثنين) أمام المحكمة لكونها "بعيدة عن الحقيقة" بادّعائها أن روسيا استندت إلى اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لتبرير هجومها على جارتها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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