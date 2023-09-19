سياسة
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بعد انطلاق العمليات.. أذربيجان: على النظام المزعوم في "قره باغ" حل نفسه
شددت إدارة الرئاسة الأذربيجانية على الاستمرار في إجراءات مكافحة الإرهاب ما لم يحل النظام غير القانوني في إقليم قره باغ نفسه، مضيفةً أنها دعت ممثلي السكان الأرمن قاطني الإقليم إلى الحوار مراراً لمناقشة قضايا إعادة الإدماج، لكنهم رفضوا ذلك كل مرة.
بعد انطلاق العمليات.. أذربيجان: على النظام المزعوم في "قره باغ" حل نفسه
أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية إطلاق عملية ضد الإرهاب بهدف إرساء النظام الدستوري في منطقة قره باغ / صورة: AA
19 سبتمبر 2023

أكّدت إدارة الرئاسة الأذربيجانية الاستمرار في مكافحة الإرهاب ما لم يَحل النظام غير القانوني في إقليم قره باغ نفسه.

وفي بيان، الثلاثاء، أفادت إدارة الرئاسة بأنها دعت ممثلي السكان الأرمن القاطنين في قره باغ إلى الحوار مراراً من أجل مناقشة قضايا إعادة الإدماج، لكنهم كانوا يرفضون ذلك كل مرة.

وأضافت: "تعلن إدارة الرئاسة الأذربيجانية استعدادها للاجتماع في مدينة يفلاخ مع ممثلي المواطنين الأرمن القاطنين في إقليم قره باغ".

وتابعت: "لكي تتوقف إجراءات مكافحة الإرهاب، على المجموعات المسلحة الأرمنية غير القانونية رفع الراية البيضاء وتسليم أسلحتها كافة، وعلى النظام غير القانوني حل نفسه، وإلا فإن الإجراءات ستستمر حتى النهاية".

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية إطلاق عملية ضد الإرهاب بهدف إرساء النظام الدستوري في منطقة قره باغ.

وأفاد بيان صادر عن الوزارة بأن التوتر تصاعد بسبب إطلاق قوات غير قانونية تابعة لأرمينيا في منطقة قره باغ الأذربيجانية النار بشكل ممنهج على مواقع الجيش الأذربيجاني في الأشهر القليلة الماضية، ومواصلتها زرع الألغام، وقيامها بأعمال تحصينات.

وفي 27 سبتمبر/أيلول 2020، أطلق جيش أذربيجان عملية لتحرير أراضيه المحتلة في قره باغ، وبعد معارك ضارية استمرت 44 يوماً، توصلت أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بوساطة روسية، ينص على استعادة باكو السيطرة على مناطقها المحتلة.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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