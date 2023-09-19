قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن أنقرة تحركت "بأقصى سرعة" لدعم ليبيا إزاء كارثة الفيضانات المدمِّرة التي ضربت شرقي البلاد وخلّفت آلاف الموتى والمفقودين والنازحين.

وأضاف: "تركيا تحركت بأقصى سرعة لمساعدة ليبيا التي تعرضت لكارثة طبيعية بتوجيه 3 بواخر و3 طائرات حربية مليئة بأطنان المواد الغذائية والطبية".

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته في أعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في ولاية نيويورك الأمريكية.

وبخصوص أزمة إقليم "قره باغ" الجارية، أعرب أردوغان عن أمله في "انتهاء الأزمة في المنطقة بسرعة"، مؤكداً أن تركيا ستقف إلى جانب أذربيجان وشعبها.

وقال إن تركيا دعمت عملية التفاوض بين أذربيجان وأرمينيا منذ البداية. وأضاف أن "أرمينيا فشلت في استغلال هذه الفرصة التاريخية".

وأضاف: "كما يقرّ الجميع الآن، فإن قره باغ هي أرض أذربيجانية، ولن يُقبَل فرض وضع آخر غير هذا على الإطلاق".

كما أشار الرئيس التركي إلى أن بلاده "تتوقع من أرمينيا أن تفي بوعودها، وبخاصة افتتاح ممر زنغزور".

وبشأن الحرب الأوكرانية، أشار الرئيس التركي إلى وجوب إنهاء النزاع بشكل دبلوماسي. وقال: "لا منتصر ولا خاسر في الحرب الروسية-الأوكرانية، ولا بد من حلها دبلوماسياً".

وأضاف: "نسعى إلى تجديد اتفاقية الحبوب لتخفيف تداعيات أي أزمة غذائية عالمية".

وتابع: "منذ اللحظة الأولى للحرب الروسية-الأوكرانية سعينا لجمع الأطراف إلى طاولة المفاوضات، وتركيا ستواصل مساعيها لإيصال الحبوب والمواد الغذائية عبر البحر الأسود".

وفي إطار مكافحة الإرهاب، قال أردوغان إن "تركيا تواصل جهودها في محاربة جميع التنظيمات الإرهابية، وهي أكثر دولة قدّمت شهداء في محاربة تنظيم (داعش) الإرهابي"، مضيفاً أن "بعض الدول تتعاون مع التنظيمات الإرهابية وتدعمها".

كما تطرّق الرئيس التركي إلى الأزمة السورية، وأكّد أن "تركيا تسعى لإيجاد حلول جذرية للأزمة السورية والأزمات كافة"، مجدداً التأكيد أن العالم أكبر من 5 دول".

وبخصوص الاعتداءات الأخيرة المتكررة على القرآن في القارة الأوروبية، قال أردوغان إن "العنصرية ومعاداة الأجانب والإسلام المنتشرة كالفيروس في الدول المتقدمة وصلت لمستويات لا يمكن تحملها".

وأضاف: "نرفض السماح بالاعتداء على نسخ من المصحف الشريف تحت ذريعة حرية التعبير، وندعو المجتمع الدولي إلى مواجهة ظاهرة الإسلاموفوبيا".

على صعيد آخر، أكّد الرئيس التركي أهمية تقديم الدعم للدول الإفريقية حتى تتمكن من مواجهة أزماتها.

وقال: "مجلس الأمن الدولي لم يعد ضمانة للأمن العالمي وبات ساحة تصادم للاستراتيجيات السياسية للدول الخمس دائمة العضوية".

وأضاف: "ندعو الجميع إلى التضامن لإيجاد حلول للأزمات العالمية".