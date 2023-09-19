أكدت الخارجية التركية أن العملية العسكرية التي أطلقها الجيش الأذربيجاني في قره باغ جاءت رداً على الهجمات والاستفزازات المستمرة من عناصر أرمينية غير شرعية.

وقالت الخارجية التركية في بيان (الثلاثاء)، إن الجيش الأذربيجاني أطلق عملية لمكافحة الإرهاب استهدفت عناصر عسكريين حصراً، رداً على الهجمات المسلحة والاستفزازات المتكررة ضد أفراد الجيش وأفراد الأمن الأذربيجانيين من عناصر مسلحة أرمينية غير شرعية في منطقة قره باغ بأذربيجان.

وأضاف البيان: “نتيجة للمخاوف المشروعة والمبررة التي أعربت عنها باستمرار بشأن الوضع على الأرض منذ ما يقرب من ثلاث سنوات منذ نهاية حرب قره باغ، فقد اضطرت أذربيجان إلى اتخاذ التدابير التي تراها ضرورية على أراضيها السيادية”.

وفي وقت سابق (الثلاثاء)، أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية إطلاق عملية ضد الإرهاب بهدف إرساء النظام الدستوري في منطقة قره باغ.

وأفاد بيان صادر عن الوزارة بأن التوتر تصاعد بسبب إطلاق قوات غير قانونية تابعة لأرمينيا في منطقة قره باغ الأذربيجانية النار بشكل ممنهج على مواقع الجيش الأذربيجاني في الأشهر القليلة الماضية، ومواصلتها زرع الألغام، وقيامها بأعمال تحصينات.

وفي 27 سبتمبر/أيلول 2020، أطلق جيش أذربيجان عملية لتحرير أراضيه المحتلة في قره باغ، وبعد معارك ضارية استمرت 44 يوماً، توصلت أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بوساطة روسية، ينص على استعادة باكو السيطرة على مناطقها المحتلة.