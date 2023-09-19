سياسة
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صور | تركيا.. اليونسكو تدرج المساجد الخشبية بالأناضول بلائحة التراث العالمي
أدرجت منظمة "اليونسكو" المساجد ذات الأعمدة والعوارض الخشبية في الأناضول على لائحة التراث العالمي، وفقاً لوزير الثقافة والسياحة التركي محمد نور أرصوي. وأفاد بأنه بذلك ارتفع عدد الأصول الثقافية التركية ضمن لائحة التراث العالمي إلى 21.
صور | تركيا.. اليونسكو تدرج المساجد الخشبية بالأناضول بلائحة التراث العالمي
المساجد ذات الأعمدة والعوارض الخشبية في الأناضول على لائحة التراث العالمي / صورة: AA
19 سبتمبر 2023

أعلن وزير الثقافة والسياحة التركي محمد نوري أرصوي، إدراج المساجد ذات الأعمدة والعوارض الخشبية في الأناضول على لائحة التراث العالمي منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو).

وأشار الوزير، في حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أنّ المساجد ذات الطراز التركي في البناء التي بقيت صامدة منذ العصور الوسطى في الأناضول أُدرجت على لائحة التراث العالمي.

وجاء قرار الإدراج في الاجتماع الـ46 للجنة التراث العالمي بالعاصمة السعودية الرياض.

المساجد التاريخية التي أُدرجت هي "باي شهير أشرف أوغلو" بولاية قونية، و"سيفري حصار الكبير" بولاية أسكي شهير، و"محمود باي" بولاية قسطمونو، و"آهي شرف الدين" الذي يحمل اسم "أرسلان خان" في العاصمة أنقرة.

وأفاد بأنه بذلك ارتفع عدد الأصول الثقافية التركية ضمن لائحة التراث العالمي إلى 21.

وينتشر هذا الطراز التركي من البناء وبخاصة في المساجد في آسيا الوسطى حتى خراسان، وتكثر المساجد المبنية بهذا الطراز في منطقة الأناضول.

ويظهر بشكل واضح في هذا الطراز من المساجد فن النحت والحفر على الخشب.

جدير بالذكر أن "اليونسكو" أدرجت، (الاثنين)، مدينة غورديون الأثرية التركية الواقعة في أنقرة، على لائحة "التراث العالمي".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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