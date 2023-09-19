سياسة
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فلسطين.. أربعة شهداء برصاص الاحتلال الإسرائيلي في غزة وجنين
استشهد ثلاثة فلسطينيين في جنين بالضفة الغربية وأصيب آخرون برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامه المخيم، بينما استشهد شاب فلسطيني وأصيب العشرات بالاختناق في أثناء قمع قوات الاحتلال لمتظاهرين على الحدود الشرقية لقطاع غزة.
فلسطين.. أربعة شهداء برصاص الاحتلال الإسرائيلي في غزة وجنين
استشهد شاب وأصيب عشرات الفلسطينيين خلال قمع قوات الاحتلال لمتظاهرين على الحدود الشرقية لقطاع غزة / صورة: AA
19 سبتمبر 2023

استشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب أكثر من 30 آخرين، مساء الثلاثاء، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم جنين.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بأن ثلاثة شهداء و30 إصابة على الأقل، وصلوا إلى مستشفيات جنين، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال المخيم وحاصرت منزلين، وقصفتهما بعدة صواريخ، ومنعت مركبات الإسعاف والطواقم الطبية من الوصول إلى المصابين.

في السياق ذاته، استشهد شاب وأصيب أحد عشر آخرون بالرصاص، والعشرات بحالات اختناق بالغاز السام، مساء الثلاثاء، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي لمتظاهرين على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وأسفر القمع عن استشهاد الشاب يوسف سالم يوسف رضوان (25 عاماً) من بلدة بني سهيلا شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، جراء إصابته برصاصة في رأسه، إضافة إلى إصابة 11 مواطناً بجروح مختلفة.

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب على منصة "إكس" إن "قوات الأمن الإسرائيلي تعمل حالياً في مخيم جنين للاجئين".

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إنه "تُطلق نيران كثيفة على القوة العسكرية الإسرائيلية العاملة في المنطقة، لكن حتى الآن لا يُبَّلغ عن إصابة جنود في العملية".

وكشفت عن أن العملية الإسرائيلية استهدفت مبنى تحصن فيه قائد كبير في كتائب الأقصى الذراع العسكري لحركة "فتح".

وانفجرت عبوة ناسفة بمركبة عسكرية مصفحة تابعة للجيش الإسرائيلي في مخيم جنين، وفق إعلام عبري رسمي.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي "غالي تساهال" إن "مركبة مصفحة صعدت على عبوة ناسفة انفجرت بها وعلقت في الموقع من دون إصابات، وتعمل قوات الجيش على تخليصها" دون مزيد من التفاصيل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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