سياسة
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"تضليل إعلامي".. أذربيجان تنفي إطلاق نار على مدنيين واستهداف منشآت مدنية
نفت وزارة الدفاع الأذربيجانية حدوث أي إطلاق نار على سكان مدنيين أو استهداف البنية التحتية المدنية في قره باغ. وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية إطلاق عملية ضد الإرهاب بهدف إرساء النظام الدستوري في منطقة قره باغ.
"تضليل إعلامي".. أذربيجان تنفي إطلاق نار على مدنيين واستهداف منشآت مدنية
في وقت سابق الثلاثاء، أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية إطلاق عملية ضد الإرهاب بهدف إرساء النظام الدستوري في منطقة قره باغ. / صورة: AA
19 سبتمبر 2023

نفت وزارة الدفاع الأذربيجانية حدوث أي إطلاق نار على سكان مدنيين أو استهداف البنية التحتية المدنية في قره باغ.

وقالت الوزارة في بيان، الثلاثاء، "إن المعلومات التي جرى تداولها على حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الأرمينية والتي تفيد بأن القوات المسلحة الأذربيجانية تطلق النار على السكان المدنيين وتستهدف البنية التحتية المدنية هي معلومات خاطئة ومضللة كليّاً".

وأضاف البيان: "كما قلنا مراراً وتكراراً، لا تستهدف القوات المسلحة الأذربيجانية السكان المدنيين والمرافق المدنية، بل تُحيَّد الأهداف العسكرية المشروعة فقط".

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية إطلاق عملية ضد الإرهاب بهدف إرساء النظام الدستوري في منطقة قره باغ.

وأفاد بيان صادر عن الوزارة بأن التوتر تصاعد بسبب إطلاق قوات غير قانونية تابعة لأرمينيا في منطقة قره باغ الأذربيجانية النار بشكل ممنهج على مواقع الجيش الأذربيجاني في الأشهر القليلة الماضية، ومواصلتها زرع الألغام، وقيامها بأعمال تحصينات.

وفي 27 سبتمبر/أيلول 2020، أطلق جيش أذربيجان عملية لتحرير أراضيه المحتلة في قره باغ، وبعد معارك ضارية استمرت 44 يوماً، توصلت أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بوساطة روسية، ينص على استعادة باكو السيطرة على مناطقها المحتلة.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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