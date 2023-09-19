سياسة
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أنقرة: نراقب أنشطة "PKK" الإرهابي بين سوريا والعراق
قالت أنقرة إنها تراقب الأنشطة الإرهابية لتنظيم "PKK/YPG" وخاصة تحركاته في الممر الإرهابي المنشأ بين سوريا والعراق. وشدّد البيان على أن "التطورات المتعلقة بالهجوم الذي وقع في مطار عربت بالسليمانية بتاريخ 18 سبتمبر/أيلول 2023، لافتة للنظر".
أنقرة: نراقب أنشطة "PKK" الإرهابي بين سوريا والعراق
أنقرة: نراقب أنشطة "PKK" الإرهابي بين سوريا والعراق / صورة: AA
19 سبتمبر 2023

قالت أنقرة إنها تراقب الأنشطة الإرهابية لتنظيم "PKK" الإرهابي وامتداداته وخاصة تحركاته في الممر الإرهابي المنشأ بين سوريا والعراق.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية التركية، الثلاثاء، بشأن استهداف مسيّرات مطار عربت بمحافظة السليمانية بإقليم شمال العراق.

وشدّد البيان على أن "التطورات المتعلقة بالهجوم الذي وقع في مطار عربت بالسليمانية بتاريخ 18 سبتمبر/أيلول 2023، لافتة للنظر".

وأضاف البيان أنه "في وقت وقوع الانفجار، كان أعضاء "مجموعة مكافحة الإرهاب" التابعة لحزب PUK يتدربون مع إرهابيي PKK/YPG".

وأكّد البيان أن هذا التطور يعتبر "خطيراً للغاية لأنه كشف بوضوح تعاون بعض العناصر الأمنية المحسوبة على الاتحاد الوطني الكردستاني مع عناصر التنظيم الإرهابي… وقد أكد هذا الحادث الأخير مرة أخرى دقة إجراءاتنا ضد السليمانية، إذ احتجز التنظيم الإرهابي سكانها كرهائن".

واختتمت الخارجية البيان بأنها "تتوقع من الحكومة المركزية العراقية وسلطات إقليم شمال العراق أن تعترف بتنظيم PKK/YPG وامتداداته كمنظمة إرهابية، وأن تحارب الإرهاب بشكل صادق وملموس".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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