قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن مجلس الأمن الدولي "لم يعد ضمانة للأمن العالمي وبات ساحة تصادم للاستراتيجيات السياسية للدول الخمس دائمة العضوية".

وأضاف في كلمة ألقاها خلال مشاركته في أعمال الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أنه "علينا بناء هيكل لإدارة عالمية قادرة على تمثيل جميع الأعراق والمعتقدات والثقافات في العالم".

وتابع الرئيس التركي: "بالنسبة إلى مستقبل العالم وبالمقارنة مع خطابنا هنا العام الماضي، مع الأسف لا يمكننا رسم لوحة أكثر تفاؤلاً".

وأشار إلى أنّ العالم بات في مواجهة تحديات أكثر تعقيداً وخطورة، قائلاً: "جنوب وشرق وشمال وغرب بلدنا، كثير من الاشتباكات والحروب والأزمات الإنسانية والتجاذبات السياسية والتوترات الاجتماعية، ومع المشكلات الاقتصادية العالمية ستصبح مجابهة هذه التحديات أكثر صعوبة مع مرور الوقت".

وأوضح أن "دعوتنا إلى تأسيس نظام دولي لصالح البشرية برُمّتها، من خلال ندائنا بأن (العالم أكبر من خمسة) تلقى صدى متزايداً. نحن نتفق مع التصريح الذي أدلى به مؤخراً أمين عامّ الأمم المتحدة غوتيريش، بأن المؤسسات التي أُنشئَت بعد الحرب العالمية الثانية لا تعكس عالم اليوم".

وتابع أردوغان: "باعتبارنا بلداً كان رائداً في عديد من المبادرات الرامية إلى تعزيز السلام والاستقرار، نولي دعوة السيد غوتيريش إلى وضع خطة جديدة للسلام اهتماماً".

وأضاف: "رؤيتنا (لمئوية تركيا) التي بدأنا تحقيقها في الذكرى المئوية لتأسيس جمهوريتنا، هي التعبير الأكثر وضوحاً لهذا التطابق. نحن نؤمن بإمكانية وجود نظام دولي يقضي على الظلم العالمي ويعالج عدم المساواة الاقتصادية ويحقّق السلام والأمن والاستقرار والرخاء وفعّال وشامل ومحتضن للإنسانية، أي إمكانية وجود عالم أكثر عدلاً".

وفي ما يعلق بالبيئة قال الرئيس التركي: "أدعو من هذا المنبر جميع الدول والمؤسسات الدولية ومنظمات المجتمع المدني لدعم حركة (صفر نفايات)". وأردف: "لا يمكننا أن نورث أطفالنا عالماً مليئاً بالتلوث والموارد الطبيعية المستنزفة نتيجة للاستهلاك بلا وعي".

وبيّن أنّ الكوارث الطبيعية المتعلقة بالتغير المناخي "باتت جزءاً من الحياة اليومية للإنسان الذي يعيش في أي بقعة من المعمورة".

وعن العلاقات مع الاتحاد الأوروبي أكد ضرورة وضعها "على أرضية سليمة في هذا الوقت بالتحديد في ظلّ التحديات الإقليمية والدولية التي تزداد تعقيداً".

وقال: "ما ننتظره من الاتحاد الأوروبي هو الاضطلاع بمسؤولياته تجاه تركيا وإنهاء المواقف المتناقضة تجاهنا".

وعن القارة السمراء، أشار الرئيس التركي إلى أنّ الذكرى الستين هذا العام لتأسيس منظمة الاتحاد الإفريقي "تحمل رمزية لتولّي القارة زمام أمورها ونهوضها". وقال إنّ العملية التي بدأت بإرادة "حلول إفريقيّة لمشكلات إفريقيا" أصبحت من "أهمّ مشاريع التنمية في العالم".

وأضاف: "بهدف مرافقة إفريقيا في هذا المسار، توّجنا علاقاتنا مع القارة بشراكة استراتيجية. نرحّب بعضوية الاتحاد الإفريقي في مجموعة العشرين، وقدمنا لها دعماً قوياً".

واستدرك أردوغان بالإشارة إلى التحديات السياسة والاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي تواجهها منطقة الساحل، وأعرب عن تمنياته بأن تشهد النيجر، التي شهدت انقلاباً عسكرياً مؤخراً، في أقرب وقت تحوُّلًا نحو النظام الدستوري والحكم الديمقراطي.

وحذّر من خطورة التدخل عسكرياً في النيجر، الأمر الذي من شأنه مفاقمة عدم الاستقرار في المنطقة بأكملها.