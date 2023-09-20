ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين خلال الاشتباكات مع الجيش الإسرائيلي في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية إلى 4، إضافة إلى شهيد خامس في مخيم عقبة جبر قرب أريحا، كما استشهد فلسطيني سادس في غزة مساء أمس الثلاثاء.

وقالت مصادر طبية صباح اليوم الأربعاء، إن فلسطينياً خامساً استُشهد برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحام مخيم عقبة جبر للاجئين الفلسطينيين قرب مدينة أريحا شرقي الضفة الغربية.

كانت وكالة الأنباء الفلسطينية أعلنت في وقت سابق أن "حصيلة العدوان الإسرائيلي على مخيم جنين أمس الثلاثاء ارتفعت إلى 4 عقب وفاة مصاب متأثراً بإصابته بالرصاص الحي".

نفذ الجيش الإسرائيلي مساء الثلاثاء عملية عسكرية كبيرة في مخيم جنين استغرقت عدة ساعات، انسحب بعدها إثر مواجهات عنيفة.

ووفق إذاعة صوت فلسطين (حكومية) فإن "الجيش الإسرائيلي اقتحم مخيم جنين ودفع بتعزيزات عسكرية".

وأضافت: "الاحتلال يدفع بتعزيزات عسكرية إلى مخيم جنين، تزامناً مع اقتحام قواته الخاصة للمخيم ومحاصرتها منزلاً، وطائرات مروحية لجيش الاحتلال تحلّق في أجواء سماء المدينة".

وأشارت الإذاعة إلى أن "طائرات إسرائيلية قصفت المنزل المحاصَر من الجوّ"، وأوضحت أن "أغلب الإصابات وقع عندما انفجرت طائرة إسرائيلية مسيَّرة في تجمع للفلسطينيين داخل المخيم".

اشتباكات عنيفة

من جهتها قالت "كتيبة جنين - الإعلام الحربي" في سلسلة برقيات في قناتها على تليغرام إن عناصرها اكتشفوا قوة إسرائيلية خاصة حاولت التسلل إلى مخيم جنين.

وأضافت: "مجاهدونا يكشفون قوة خاصة حاولت التسلل داخل المخيم ويمطرونها بصليات كثيفة من الرصاص".

وتابعت بأن عناصرها استهدفوا قوات وآليات إسرائيلية "بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات المتفجرة وحققوا إصابات مباشرة".

وأضافت أن عناصرها فجّروا سلسلة من العبوات المتفجرة في الآليات الإسرائيلية واستهدفوا القوات التي تحاصر المنزل بالرصاص.

كما أعلنت "كتائب القسام - مخيم جنين" أن عناصرها استهدفوا جرافة للجيش الإسرائيلي بعبوة ناسفة شديدة الانفجار "وواصلوا التصدي لجيش الاحتلال المقتحم للمخيم ومنعه من التقدم".

شهيد غزة

وفي غزة استُشهد الشابّ يوسف سالم يوسف رضوان (25 عاماً) من بلدة بني سهيلا شرق مدينة خان يونس جنوبيّ قطاع غزة، جراء إصابته برصاصة في رأسه خلال قمع القوات الإسرائيلية متظاهرين على الحدود الشرقية للقطاع.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مساء الثلاثاء، عن إصابة 11 فلسطينياً بالرصاص، وعشرات بحالات اختناق بالغاز السامّ.

وتوافد مئات الفلسطينيين نحو السياج الفاصل بغزة في 3 مناطق للمشاركة في مظاهرات تنديداً باقتحام مستوطنين المسجد الأقصى.

وينشر الجيش الإسرائيلي، منذ بدء اندلاع الاحتجاجات، قواته وآلياته، على طول السياج الفاصل لتفريق المتظاهرين.

ومنذ أكثر من عام ينفّذ الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية شمالي الضفة الغربية مستهدفاً فلسطينيين يسمّيهم "مطلوبين"، تسفر غالباً عن سقوط قتلى وجرحى من الفلسطينيين.​​​​​​​