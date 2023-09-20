أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية السيطرة على أكثر من 60 موقعاً للقوات المسلحة الأرمينية في إقليم قره باغ الأذربيجاني.

وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع أنار إيفازوف في تصريح صحفي الثلاثاء، أن إجراءات مكافحة الإرهاب التي يتخذها الجيش الأذربيجاني في قره باغ "مستمرة بنجاح".

وأوضح المتحدث باسم الوزارة إيفازوف، أن العمليات العسكرية أسفرت عن سيطرة الجيش على أكثر من 60 موقعاً للقوات المسلحة الأرمينية، وتدمير عديد من آليات وأسلحة الجيش الأرميني.

وأضاف إيفازوف أن قوات بلاده دمرت ما يقرب من 20 آلية عسكرية، وأكثر من 40 مدفعاً، وأكثر من 30 مدفع هاون، ومنظومتين مضادتين للطائرات، وأكثر من 6 محطات حرب إلكترونية.

ودعت وزارة الدفاع القوات المسلحة الأرمينية في إقليم قره باغ إلى إلقاء أسلحتها والاستسلام.

وقالت الوزارة في بيان الثلاثاء: "نجدّد دعوتنا الوحدات العسكرية الأرمينية في قره باغ إلى إلقاء السلاح والاستسلام، وفي حال حدث ذلك فإن عمليات مكافحة الإرهاب ستتوقف".

وجدد المتحدث باسم الوزارة إيفازوف نفيه صحة المزاعم المتداولة على بعض حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الأرمينية بأن الجيش الأذربيجاني يستهدف المباني المدنية، مؤكداً أنه "يضرب فقط الأهداف العسكرية المشروعة".

وسبق أن أعلنت وزارة الدفاع إنشاء ممرات إنسانية ونقاط استقبال على طريق لاتشين واتجاهات أخرى لإجلاء السكان من المنطقة الخطرة.

وفي وقت سابق الثلاثاء أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية إطلاق عملية ضد الإرهاب "بهدف إرساء النظام الدستوري في منطقة قره باغ".

وأفاد بيان صادر عن الوزارة بأن التوتر تصاعد بسبب إطلاق قوات غير قانونية تابعة لأرمينيا في منطقة قره باغ الأذربيجانية النار بشكل ممنهج على مواقع الجيش الأذربيجاني في الأشهر القليلة الماضية، ومواصلتها زرع الألغام، وتنفيذها أعمال تحصينات.​​​​​​​

وفي 27 سبتمبر/ أيلول 2020 أطلق جيش أذربيجان عملية لتحرير أراضيه المحتلة في قره باغ، وبعد معارك ضارية استمرت 44 يوماً توصلت أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بوساطة روسية، ينصّ على استعادة باكو السيطرة على مناطقها المحتلة.​​​​​​​