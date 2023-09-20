سياسة
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الرئيس الأذربيجاني يضع شرطاً لوقف العمليات العسكرية في قره باغ
أفاد بيان صادر عن الرئاسة الأذربيجانية بأن الرئيس إلهام علييف أجرى اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بشأن عملية مكافحة الإرهاب التي أطلقتها باكو في إقليم قره باغ، وأخبر علييف بلينكن بشرط أذربيجان لوقف العملية.
الرئيس الأذربيجاني يضع شرطاً لوقف العمليات العسكرية في قره باغ
علييف يقول إن أذربيجان ستوقف العملية التي أطلقتها لمكافحة الإرهاب إذا ألقت القوات المسلحة الأرمينية في قره باغ السلاح. / صورة: Reuters
20 سبتمبر 2023

قال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف إنّ بلاده ستوقف العملية التي أطلقتها لمكافحة الإرهاب إذا ألقت القوات المسلحة الأرمينية في إقليم قره باغ السلاح.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين علييف ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، وفقاً لبيان صادر عن الرئاسة الأذربيجانية الأربعاء.

وذكر البيان أن الجانبين بحثا أسباب إجراءات مكافحة الإرهاب التي بدأها الجيش الأذربيجاني في قره باغ.

وأكد علييف أن قوات بلاده لا تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية، بل تدمر فقط الأهداف العسكرية المعادية.

وأوضح أن الرئاسة الأذربيجانية دعت مراراً مملثي السكان الأرمن القاطنين في قره باغ إلى الحوار لمناقشة قضايا إعادة الاندماج، إلا أن الدعوات "قوبلت بالرفض".

وأعلنت أذربيجان الثلاثاء أنها أطلقت عمليات لمكافحة الإرهاب تستهدف القوات الأرمينية في منطقة ناغورني قره.

وقالت وزارة الدفاع الأذربيجانية في بيان: "بدأت عمليات لمكافحة الإرهاب في المنطقة"، مضيفة أنها تستخدم "أسلحة عالية الدقة عند الخطوط الأمامية وفي العمق" في إطار هذه العمليات.

وأكّدت الوزارة في بيان أن "القوات الأرمينية تمارس القصف المنهجي لمواقع الجيش الأذربيجاني باستخدام أسلحة من مختلف العيارات، وتواصل زرع الألغام في أراضينا، وتعزيز الدعم الهندسي لمواقع القتال، فضلاً عن زيادة عدد الخنادق والملاجئ في إقليم قره باغ، وقد زادت التوترات في منطقة أذربيجان في الأشهر القليلة الماضية".

وقالت إنه "في 19 سبتمبر/أيلول انفجرت سيارة تابعة للوكالة الحكومية الأذربيجانية لطرق السيارات بعدما اصطدمت بلغم أرضي زرعته سابقاً مجموعات الاستطلاع والتخريب التابعة للقوات المسلحة الأرمينية في إقليم قره باغ بغرض ارتكاب عمل إرهابي، ما أدى إلى وفاة موظفين".

وفي 27 سبتمبر/أيلول 2020 أطلق جيش أذربيجان عملية لتحرير أراضيه المحتلة في قره باغ، وبعد معارك ضارية استمرت 44 يوماً توصلت أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بوساطة روسية، ينص على استعادة باكو السيطرة على مناطقها المحتلة.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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