ونقلت قناة "المسيرة" الفضائية عن وزارة الصحة التابعة لحكومة الجماعة (غير معترف بها دولياً) قولها إن "حصيلة الضحايا ارتفعت إلى 12 شهيداً، بينهم نساء وأطفال، و4 جرحى جراء العدوان الأمريكي على منطقة ثقبان بمديرية بني الحارث".

والأحد، أفادت القناة بأن "العدوان استهداف 3 منازل"، ما أسفر عن "8 شهداء بينهم أطفال ونساء وعدد من الإصابات في حصيلة أولية".

من جانبها، أعلنت البحرية الأمريكية، الاثنين، إصابة بحار إثر سقوط مقاتلة من طراز "إف 18" من على متن حاملة الطائرات "ترومان" في أثناء عمليات في البحر الأحمر.

جاء ذلك بعد ساعات من إعلان المتحدث العسكري لقوات الحوثيين يحيى سريع، في بيان متلفز، استهداف حاملة الطائرات الأمريكية "ترومان" في البحر الأحمر، في إطار "الرد على مجازر العدو الأمريكي بحق المدنيين في اليمن".

في سياق متصل، أعربت الأمم المتحدة، الاثنين، عن قلقها "البالغ" إزاء مقتل 68 مهاجراً وإصابة عشرات آخرين بغارات على مركز احتجاز المهاجرين في محافظة صعدة شمالي اليمن، محذرةً من أن "الضربات الجوية تشكل خطراً متزايداً على المدنيين" في البلاد.

جاء ذلك في بيان صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، بعد ساعات من إعلان جماعة الحوثي مقتل 68 مهاجراً إفريقياً جراء غارات أمريكية استهدفت مركز إيواء المهاجرين في محافظة صعدة.

وصباح الاثنين، نقلت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين عن الدفاع المدني قوله إن "68 شخصاً قُتلوا و47 أُصيبوا جراء استهداف العدوان الأمريكي مركز إيواء المهاجرين غير النظاميين بمدينة صعدة".

وأظهرت صور ومقطع فيديو بثتها القناة دماراً واسعاً في المكان المستهدف، وعمليات نقل جرحى، إضافةً إلى ما تبدو أنها جثث متناثرة لمهاجرين أفارقة. فيما قالت وزارة الداخلية بحكومة الحوثيين إن غارات أمريكية "متعمدة" استهدفت مركز الإيواء، الذي يضم 115 مهاجراً (غير نظامي) جميعهم من جنسيات إفريقية.

وأعرب المكتب الأممي عن "قلقه البالغ إزاء التقارير الواردة بشأن الغارات الجوية التي ضربت ليلاً مركزاً لاحتجاز المهاجرين في محافظة صعدة باليمن". وأشار إلى أن "المستشفيات في المنطقة تُعاني من ضغط شديد جراء محدودية قدراتها وقلة الإمكانات، حيث استقبل مستشفيان قريبان من موقع الحدث أكثر من 50 مصاباً، معظمهم جروحهم بالغة".

وتابع البيان محذراً: "تشكل الضربات الجوية خطراً متزايداً على السكان المدنيين في اليمن، حيث وردت تقارير أخرى عن مقتل ثمانية أشخاص وإصابة ستة آخرين، بينهم نساء وأطفال، مساء أمس في مديرية بني الحارث في أمانة العاصمة صنعاء". ودعا المكتب "جميع الأطراف للوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك حماية المدنيين".

من جانبها، طالبت جماعة الحوثي، الاثنين، بتحقيق دولي في مقتل عشرات المهاجرين الأفارقة بغارات أمريكية على مركز إيواء بمحافظة صعدة. وقال وزير الشؤون الاجتماعية والعمل في حكومة الحوثيين سمير باجعالة، في كلمة بثتها قناة المسيرة الفضائية التابعة للجماعة: "نطالب بتشكيل فريق دولي للتحقيق في الجريمة النكراء بحق مهاجرين عزّل في مركز الإيواء بمحافظة صعدة الذي سبق زيارته من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين".

وحتى الساعة 19:45 (ت.غ) لم تعلق واشنطن على غارات صعدة، لكن القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" أعلنت عبر منصة "إكس"، أنها وجهت أكثر من 800 ضربة عسكرية لليمن منذ منتصف مارس/آذار الماضي، وتوعدت بمواصلة عدوانها.

وفي بيان، قالت البحرية الأمريكية إن "أحد البحارة أُصيب بجروح طفيفة جراء سقوط طائرة (إف 18) من على متن حاملة طائرات في أثناء عمليات في البحر الأحمر". وأشارت إلى أن "جميع أفراد الطاقم المتبقين بخير، فيما يجري حالياً التحقيق بملابسات الحادثة".

وفي 15 مارس/آذار الماضي، استأنفت الولايات المتحدة هجماتها ضد اليمن، عقب أوامر أصدرها الرئيس دونالد ترمب للجيش الأمريكي بشن "هجوم كبير" ضد جماعة الحوثي، قبل أن يهدد بـ"القضاء عليها تماماً". لكنَّ الجماعة تجاهلت تهديد ترمب، واستأنفت قصف مواقع داخل إسرائيل وسفن في البحر الأحمر متوجهة إليها، رداً على استئناف تل أبيب منذ 18 مارس/آذار، حرب الإبادة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.