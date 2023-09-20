أظهرت دراسة نُشرت نتائجها الأربعاء أن خطر الركود المرتفع يزداد بشكل كبير في ألمانيا. وقد زاد خطر ارتفاع نسبة الركود الاقتصادي بين شهرَي سبتمبر/أيلول ونوفمبر/تشرين الثاني إلى ما يقارب 74%، وفق الدراسة التي أعدّها معهد الاقتصاد والبحوث الاقتصادي (IMK) التابع للنقابات العمالية.

وحسب الدراسة فإنّ مؤشر الركود لا يزال باللون الأحمر، وهو ما يشير إلى خطر ركود حادّ.

وقال بيتر هوهلفيد الخبير الاقتصادي في المعهد: "لا يزال الاقتصاد الألماني يفتقر إلى دوافع النمو، ولا تزال الرياح المعاكسة تأتي من جميع الاتجاهات تقريباً".

وأوضح أن "حقيقة عدم تراجع خطر الركود تشير إلى أن التعافي الذي كان متوقعاً قد تأخر وقد لا يبدأ حتى نهاية العام".

وأضاف هوهلفيد أن الإنتاج في الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة يعاني جرّاء الارتفاع المستمر في أسعار الطاقة. ومن المرجح أن يزداد الوضع سوءاً في صناعة البناء والتشييد بعد رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة، وزيادة تكاليف التمويل لمطوري العقارات".

وأشار إلى أن "صناعة التصدير الألمانية تشهد أيضًا تباطؤ الطلب الخارجي، خصوصاً من الصين والولايات المتحدة".

وقال: "في ظل هذه الظروف من المتوقع حالياً حدوث ركود في أحسن الأحوال بالنسبة إلى إنتاج الصناعة ككل".

ووفقاً لتوقعات البنك المركزي الألماني فإن الأزمة الاقتصادية في ألمانيا سوف تستمر، إذ أشار تقريرٌ شهريٌّ صادر عن البنك إلى أنه "من المرجح أن ينكمش الناتج الاقتصادي قليلاً في الربع الثالث من عام 2023".