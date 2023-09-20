سياسة
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بدعم الولايات المتحدة.. تنظيم YPG الإرهابي يواصل تجنيد واختطاف الأطفال
تُظهِر المواد الإعلامية التي ينشرها تنظيم YPG الإرهابي استمرار سياسة اختطاف وتجنيد الأطفال في العمليات العسكرية، وعلى الرغم من انتهاكه لكل المواثيق والأعراف الدولية فإن الولايات المتحدة تُواصِل دعم التنظيم الإرهابي.
بدعم الولايات المتحدة.. تنظيم YPG الإرهابي يواصل تجنيد واختطاف الأطفال
يبين تقرير للأمم المتحدة تجنيد أكثر من 1200 طفل من قِبل التنظيم الإرهابي. / صورة: AA
20 سبتمبر 2023

يواصل تنظيم PKK/YPG الإرهابي المدعوم من الولايات المتحدة الأمريكية ودول غربية اختطاف الأطفال وتجنيدهم في صفوفه باعتبارهم مقاتلين.

وتُظهِر المواد الإعلامية التي ينشرها التنظيم الإرهابي على حساباته بوسائل التواصل الاجتماعي صور الأطفال يرتدون ملابس مموهة ويحملون أسلحة.

ويأتي ذلك على الرغم من خطة العمل الموقعة في مقر الأمم المتحدة بجنيف السويسرية عام 2019، التي تدعو زعيم التنظيم مظلوم عبدي إلى الكف عن تجنيد الأطفال.

ولقي بعض الأطفال الذين اختُطفوا من عائلاتهم أو جرى اصطحابهم للتدريب المسلح حتفهم في أعمال إرهابية نفذها التنظيم.

وسبق أن أظهرت مواد إعلامية مشاهد لمقابر قتلى التنظيم الإرهابي بمنطقة عين العرب، ويظهر على شواهد القبور وجود عدد كبير من القتلى أعمارهم بين 14 و17 عاماً.

ووفقاً لرابطة المستقلين الكرد السوريين فإن تنظيم YPG الإرهابي اختطف خلال شهر يوليو/تموز الماضي وحده 18 طفلاً سورياً وألحقهم بمعسكراته التدريبية.

وفي ظل هذه الانتهاكات الجسيمة بحق الأطفال تستمر العلاقة بين التنظيم الإرهابي والولايات المتحدة الأمريكية.

وتُقدِّم الولايات المتحدة لتنظيم يضم المئات من الأطفال في صفوفه صواريخ تاو وراجمات الصواريخ والمركبات العسكرية وأسلحة مشاة خفيفة وثقيلة.

وفي 16 يناير/كانون الثاني 2020 نشرت مفوضية حقوق الإنسان في الأمم المتحدة تقريراً تضمَّن معلومات حول تجنيد الأطفال في سوريا.

وذكر التقرير أنّ أطفالاً ذكوراً وإناثاً بسنّ 12 عاماً جنَّدهم تنظيم YPG من مخيم للنازحين شمال شرقي سوريا .

ويبين تقرير الأمم المتحدة الذي أُعِدّ لعام 2022 بعنوان "الأطفال في مناطق النزاع" تجنيد أكثر من 1200 طفل من قِبل التنظيم.

وفي ذات التقرير عبَّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه البالغ من استخدام الأطفال جنوداً من قِبل HPG/PKK، داعياً إياهم إلى وقف استخدام الأطفال جنوداً، وإطلاق سراحهم جميعاً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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