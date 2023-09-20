قالت وزارة الدفاع الروسية إن أنظمة دفاعها الجوي دمّرَت مُسيرات أطلقتها أوكرانيا فوق منطقتي بيلغورود وأوريول في وقت متأخر الاثنين، في حين قال حاكما المنطقتين إنه لم يحدث أي دمار أو إصابات.

وأفادت الوزارة عبر تليغرام بأن طائرتين مسيرتين دُمّرتا فوق منطقة أوريول جنوب غربي روسيا وواحدة فوق منطقة بيلغورود المتاخمة لأوكرانيا. وقال حاكما المنطقتين إنه لم تقع أضرار أو ضحايا، كما لم يصدر تعليق من أوكرانيا.

في سياق متصل قالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية الأربعاء، إن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 17 من أصل 24 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا على الأراضي الأوكرانية خلال الليل.

وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة إن روسيا شنت ليل الثلاثاء-الأربعاء "هجوماً على أوكرانيا بـ24 مسيرة انتحارية من طراز شاهد-136/131، دمرت الدفاعات الجوية الأوكرانية 17 منها". ولم تتضح بعد الأضرار الناجمة عن تلك الهجمات، وفق البيان.

وفي منطقة بولتافا (وسط) تعرضت مصفاة لتكرير النفط لهجوم، حسب الحاكم الإقليمي دميترو لونيك.

وأعلن الحاكم على منصة تليغرام أنه "ليلاً هاجم الروس بشكل متكرر منطقة بولتافا. وعملت دفاعاتنا الجوية بشكل جيد ضد صواريخ العدو المضادة للطيران".

وأضاف: "للأسف أصيبت مصفاة تكرير النفط في كريمنتشوك واندلع حريق، نشاط المنشأة متوقف مؤقتاً"، موضحاً أنه لم يُبلَغ على الفور عن وقوع إصابات.

وقال حاكم إقليم دنيبروبتروفسك (شرق وسط) إن منطقة نيكوبول تعرضت لهجوم لليلة الثانية على التوالي، أطلقت خلاله القوات الروسية النار على مدينة نيكوبول وقرى أخرى.

وأضاف أن "أضراراً لحقت بخمسة منازل وسيارتين وخطوط الطاقة" دون تسجيل إصابات بشرية.

وقال إن القوات المسلحة الأوكرانية "أسقطت مسيرتين للعدو فوق المنطقة وحولتهما إلى خردة".

وجاء في بيان القيادة العامة للقوات المسلحة أن روسيا هاجمت أوكرانيا الثلاثاء بـ31 مسيرة طراز شاهد إيرانية الصنع دُمر منها 28 مسيرة.

ومنذ 24 فبراير شباط 2022 تشنّ روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا، ما دفع عواصم في مقدمتها واشنطن إلى فرض عقوبات اقتصادية شديدة على موسكو، والمواجهات مستمرة على عدة جبهات.