سياسة
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اكتشاف مقبرة إسلامية جديدة في غرناطة عمرها قرون
عثر علماء الآثار في إسبانيا على مقبرة إسلامية جديدة، خلال عمليات التنقيب في مدينة غرناطة، الإمارة القديمة للحكم الأندلسي.
اكتشاف مقبرة إسلامية جديدة في غرناطة عمرها قرون
عمال ينقبون عن بقايا بشرية، يُفترض أنها لمقبرة مسلمين من العصر الإسلامي الأندلسي (711-1492) / صورة: AA
20 سبتمبر 2023

اكتشف علماء الآثار في إسبانيا في أثناء عمليات التنقيب، مقبرة إسلامية تاريخية بمدينة غرناطة، إحدى المدن الرئيسية في منطقة الأندلس، جنوبي البلاد.

وقال عالم الآثار أمجد سليمان، الذي يُجري أبحاثاً بشأن الحضارة الإسلامية الأندلسية، إنهم "اكتشفوا واحدة من أصل ثماني مقابر إسلامية في المدينة خلال عمليات التنقيب على أرضية مبنى وسط مدينة غرناطة القديمة في المنطقة المعروفة باسم باب الفخاريين".

وأوضح سليمان أنهم اكتشفوا حتى الآن رفات أكثر من 40 مسلما في "مقبرة الفخاريين"، من أصل 150 يُعتقد أنهم مدفونون في تلك المنطقة الصغيرة.

وقال سليمان إن "غرناطة كانت آخر ملجأ للمسلمين في الأندلس، وكثافة المدفونين في المقابر القديمة المكتشَفة توضح عدد المسلمين الذين عاشوا هناك في ذلك الوقت".

وأضاف أنه "من خلال فحص طريقة الدفن والأشياء المحيطة بالرفات، يتضح أن المدفونين مسلمون".

وأشار عالم الآثار إلى أنهم "اكتشفوا خلال الحفر ثلاث طبقات من القبور تحت الأرض، إضافة إلى عدد من القطع الفخارية التي تحمل نقوشاً عربية مشابهة لتلك التي دُفنَت في قصر الحمراء المبني في منتصف القرن الثالث عشر في غرناطة".

ويعيش اليوم في غرناطة نحو 40 ألف مسلم، غالبيتهم من المهاجرين.

واستمرّ الحكم الإسلامي الأندلسي أكثر من 700 عام، وترك آثاراً يُنقَّب ويُبحَث عنها إلى اليوم في غرناطة، العاصمة السابقة للإمارة التي حكمت بين القرنين 13 و15، وكانت آخر دولة إسلامية معروفة في شبه الجزيرة الأيبيرية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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