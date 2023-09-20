سياسة
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إسطنبول تستضيف النسخة الرابعة من منتدى الاقتصاد والأعمال التركي-الإفريقي
من المقرر أن تستضيف مدينة إسطنبول النسخة الرابعة من منتدى الاقتصاد والأعمال التركي-الإفريقي الرابع، بحضور أكثر من 3 آلاف مشارك من تركيا وإفريقيا.
إسطنبول تستضيف النسخة الرابعة من منتدى الاقتصاد والأعمال التركي-الإفريقي
يشارك في فاعليات المنتدى أكثر من 3 آلاف مشارك من رجال أعمال ووزراء وسياسيين أتراك وأفارقة. / صورة أرشيفية ÜRKİYE - AFRİKA İŞ VE EKONOMİ FORUMU / صورة: صورة أرشيفية:ÜRKİYE - AFRİKA İŞ VE EKONOMİ FORUMU
20 سبتمبر 2023

تستعدّ مدينة إسطنبول لاستضافة منتدى الاقتصاد والأعمال التركي-الإفريقي الرابع يومَي 12 و13 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وحسب بيان صادر عن مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي (DEİK) الأربعاء فإن المنتدى ينظمه المجلس وتستضيفه وزارة التجارة التركية بتنسيق مع الاتحاد الإفريقي.

ومن المقرر حضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وعقيلته السيدة أمينة أردوغان، ورئيس دولة جزر القمر رئيس الاتحاد الإفريقي غزالي عثماني، ووزير التجارة التركي عمر بولات، ورئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركية (DEİK) نائل أولباك، بالإضافة إلى مسؤولين من الاتحاد الإفريقي ووزراء أفارقة.

ومن المنتظر أن يشهد المنتدى مناقشة التعاون بين تركيا وإفريقيا في مختلف المجالات، خصوصاً قطاعات الطاقة والبنية التحتية والزراعة والصناعة والصحة والسياحة والتسوق الرقمي.

وتنعقد في اليوم الثاني للمنتدى منصة "حوار القيادات النسائية التركي-الإفريقي" بحضور عدد من سيدات الأعمال من تركيا وإفريقيا، ويناقش عدداً من الموضوعات المتعلقة بمشاركة المرأة في عالم الأعمال.

ويُتوقع أن يتجاوز عدد المشاركين في فاعليات المنتدى من تركيا وإفريقيا 3 آلاف مشارك، 1500 منهم من رجال أعمال، و45 وزيراً، بالإضافة إلى 75 متحدثاً رئيسياً.

وتصاعد حجم التجارة الإفريقية-التركية، ففي حين بلغت عام 2003 ما يقرب من 1.35 مليار دولار، وصلت العام الماضي إلى 40.7 مليار دولار. وتسعى تركيا لرفع حجم التجارة المتبادل مع إفريقيا مع نهاية العام الحالي إلى 75 مليار دولار.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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