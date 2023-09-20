أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية وقف العمليات العسكرية التي أطلقتها لمكافحة الإرهاب في إقليم قره باغ، وفقاً لوكالة الأنباء الأذربيجانية الرسمية.

وقالت الوزارة إنه بعد النظر في الطلب الذي قدّمه ممثلو سكان قره باغ من الأرمن ومناقشته مع وحدة حفظ السلام الروسية، جرى التوصل إلى اتفاق على وقف التدابير المتخذة من أذربيجان لمكافحة الإرهاب في الساعة الواحدة ظهراً بتاريخ 20 سبتمبر/أيلول 2023، حسب المصدر نفسه.

وينصّ الاتفاق على تخلي القوات المسلحة الأرمينية والجماعات غير القانونية المتمركزة بإقليم قره باغ عن أسلحتها، والانسحاب من مواقعها العسكرية لإتمام عملية نزع السلاح بالكامل من تلك المواقع، ومغادرة تشكيلات القوات المسلحة الأرمينية عن إقليم قره باغ الأذربيجاني وحل المجموعات الأرمينية (المسلحة) غير الشرعية.

كما ينصّ على تسليم كل الذخائر والمعدات العسكرية الثقيلة بالتزامن مع الإجراء الأول، وضمان تنفيذ العملية المذكورة بالتنسيق مع وحدة حفظ السلام الروسية.