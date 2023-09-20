قالت الشرطة الإسرائيلية، الأربعاء، إنّ مجهولين سرقوا دبابة من قاعدة عسكرية في شمالي البلاد خلال ساعات الليل، وجرى العثور عليها لاحقاً.

وأوضحت في تصريح مكتوب: "وصل الليلة (فجر الأربعاء) تقرير من ممثل وزارة الدفاع عن دبابة سُرقت من قاعدة تدريب للجيش الإسرائيلي بالقرب من تقاطع إليكيم (شمال)".

وأضافت أنه عند تلقي التقرير بدأ ضباط الشرطة في إجراء عمليات البحث، وبعد وقت قصير عثروا على الدبابة "في ساحة خردة في منطقة نيشر (قريبة من مكان السرقة)".

وتابعت الشرطة الإسرائيلية: "من خلال التحقيق الأولي في ملابسات القضية يُشتبه في أن الدبابة غير نشطة وسُرقت من مكان الحادث لأسباب يجري التحقيق فيها في هذه المرحلة".

وأوضحت أنه عند تحديد مكان الدبابة المسروقة جرى إرسال بلاغ إلى وزارة الدفاع، وعليه فتحت الشرطة تحقيقاً مشتركاً مع الوزارة.

في حادثة مشابهة، أقدم اثنان من الجنود القدامى بالجيش الإسرائيلي في فبراير/شباط الماضي على سرقة دبابة من مرتفعات الجولان احتجاجاً على سياسات الحكومة بإضعاف السلطة القضائية.

وتتواصل الاحتجاجات في إسرائيل منذ يناير/كانون الثاني الماضي على حزمة قوانين "الإصلاح القضائي" التي تقول الحكومة إنها توازن ما بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، فيما تقول المعارضة إنّ "من شأنها تحويل إسرائيل إلى ديكتاتورية".