شهدت الأيام الماضية دخول المسيّرة المروحية ألبين لأول مرة في عملياتها العسكرية ضد التنظيمات الإرهابية.

وأظهرت لقطات مصورة من مناطق عمليات الجيش التركي استخدام المسيرة ألبين وهي تقوم بأدوار الدعم اللوجستي للقوات العاملة.

ومن المعروف أن الجيش التركي قد اقتنى أنظمة المسيرة ألبين، إلا أنها المرة الأولى التي يجري استخدامها على أرض المعركة، ما يشكل إضافة جديدة دخلت على أسطول تركيا من أنظمة الطائرات بلا طيار.

وفي هذا الإطار يشير الباحث التركي في الصناعات الدفاعية قادر دوغان إلى أن منتجات تركيا من الطائرات متوسطة وعالية الارتفاع أصبحت من الأفضل عالمياً.

ويضيف دوغان أن تركيا بدأت تهتم بنوعين أساسيين من أنظمة الطائرات المسيرة، وهما الأنظمة ذات الاجنحة الدوارة، والأنظمة المسيرة "تحت السحاب"، خصوصاً أن كلا النوعين يتصاعد دوره بشكل ملحوظ في المجال العسكري.

وفي حين تضم تركيا عدداً من الشركات التي تنتج أنظمة طائرات بلا طيار فئة "تحت السحاب"، يلاحظ دوغان أن قطاع أنظمة الطائرات المسيّرة ذات الاجنحة الدوارة لا يملك هذا العدد من الشركات، وتُعَدّ شركة تيترا المنتجة لأنظمة ألبين إحدى هذه الشركات.

ويشير الباحث دوغان إلى أن الأنظمة ذات الأجنحة الدوارة تتميز بميزات عدة، على رأسها سهولة الإقلاع والهبوط من فوق المنصات المتنقلة والثابتة، وقدرة الحمولة العالية، بالإضافة إلى التنقل في الظروف الجوية الصعبة.

ويضيف أن هذه الميزات تظهر بشكل واضح عند استخدامها في البحار ومن فوق المنصات البحرية، فالطائرات بلا طيار ذات الأجنحة الثابتة لا تملك المرونة التي تتمتع بها الأنظمة ذات الأجنحة المدورة.