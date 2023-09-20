في 30 أغسطس/آب الماضي أطاح الجيش في الغابون بالرئيس علي بونغو أونديمبا، ووضعه رئيس الحرس الجمهوري، الجنرال بريس أوليغي نغيما، تحت الإقامة الجبرية متولياً حكم البلاد رئيساً لمرحلة انتقالية.

وبذلك دخلت الغابون وضعاً جديداً، بعدما أصبحت من الدول الإفريقية التي شملتها مؤخراً انقلابات متتالية، ما دفع الكثير من المتابعين للشأن الإفريقي إلى التساؤل حول الأسباب التي عجّلت بانقلاب الجيش في نيامي، ومدى ارتباط ذلك بسياسات الاتحاد الأوروبي، وفي القلب منها سياسات فرنسا صاحبة النفوذ الأكبر في مستعمراتها السابقة.

كان المنسق الأعلى للسياسة الخارجية الأوروبية، جوزيب بوريل، قد استخدم عبارة لافتة جداً خلال اجتماع وزراء الخارجية والدفاع يوم 30 أغسطس/آب الماضي في توليدو الإسبانية، عندما دعا إلى تحسين سياسة الاتحاد في دول غرب إفريقيا.

وقال بوريل إنّ "الغابون ودول غرب إفريقيا بكاملها في وضع صعب، وينبغي التفكير بعمق كيف يمكن تحسين سياسة الاتحاد فيها كونها تمثل قضية كبيرة لأوروبا".

ازدواجية سياسية

ولا يستبعد الباحث في العلاقات الدولية، جمال زكاغ، أن "يكون الانقلاب دليلاً على أنّ السياسة الموالية لفرنسا داخل الغابون، لم تؤدِّ إلا إلى الاحتقان وعدم الاستقرار والاضطرابات الداخلية في البلاد".

ويقول زكاغ لـTRT عربي، إنّ "سياسات الاتحاد الأوروبي، وبشكل خاص فرنسا، اكتفت بتعزيز وجودها في دول غرب إفريقيا من خلال بناء القواعد العسكرية، ظناً منها أنّ تطور علاقاتها مع هذه الدول الإفريقية ينبني فقط على حماية المصالح الحيوية لأوروبا".

ويوضح الباحث أنّ كل ذلك "يعكسه الفشل الإفريقي الداخلي، إذ لم تساعدهم فرنسا في تغيير الأوضاع الداخلية؛ وعلى رأسها القضاء على الفقر ومحاربة البطالة، ثم خلق استثمارات منتجة للحفاظ على استقرار الوضع الاجتماعي الداخلي".

ويضيف زكاغ أنّ فرنسا لم "تحثّ شركاءها من الأنظمة الحاكمة في إفريقيا على سَنّ ديمقراطية حقيقية واحترام إرادة الشعوب وحقوق الإنسان، إذ مارست باريس تناقضاً وازدواجية" بين مناداتها بقيم حقوق الإنسان والديمقراطية والحرية، وبين ممارساتها في الدول الإفريقية البعيدة عن شعاراتها، وفق تعبيره.

مخاوف فرنسية ووعي إفريقي رافض

ويذهب بعض التحليلات إلى أنّ فرنسا استشعرت فعلاً انتكاستها الحقيقية في الغابون ودول غرب إفريقيا، وأحيا هذا الانقلاب الأخير في المنطقة مخاوف باريس من تضعضع مكانتها في إفريقيا، خصوصاً أنّه انقلاب قد يفتح صفحة من القلق وعدم اليقين حول ما ستؤول إليه العلاقات بين البلدين.

ويرى المستشار في الشؤون الاستراتيجية والسياسية، هشام معتضد، أنّ "الحضور الأوروبي والفرنسي في إفريقيا كان قائماً على سياسة الاستغلال الاقتصادي ونهب الثروات الطبيعية بأثمانٍ رمزية، أو مقابل حماية أنظمة مفروضة".

ويقول معتضد لـTRT عربي، إنّ "تنامي وسائل الوصول للمعلومة ووعي الأفارقة بغنى أراضيهم بالثروات الطبيعية، وتشخيصهم للوضع، كلها عوامل سرّعت من تنامي الوعي الرافض للحضور الأوروبي الذي استغل بشكل أساسي الثروات الطبيعية على حساب تنمية الشعوب الإفريقية، مع فرض أنظمة سياسية على حساب إرادة الشعوب".

ويتابع: "الوعي الفكري السياسي المتنامي للجيل الإفريقي الجديد، لم يعد يقبل بهذا (النهج الاستعلائي)، وأصبح يتوق لبناء فضائه بمعيّة قوى تقترح البديل في إطار الاحترام ومقاربة (رابح-رابح)".

تطوُّر يحافظ على المصالح السابقة

لكن يبدو أنّ الأمور إلى الآن، خصوصاً في الغابون، لم تذهب في اتجاه تغيير حقيقي، كما يرى بعض المراقبين، لا سيّما أنّ قائد الانقلاب ضدّ الرئيس المُطاح به في ليبرفيل، علي بونغو، كان يده اليمنى طيلة الفترة الحكم السابقة، إذ شغل بريس أوليغي نغيما منصب قائد الحرس الجمهوري في الغابون.

ويرى الخبير العسكري والاستراتيجي، محمد شقير، أنّ نغيما يعدّ أحد المقربين من الرئيس المخلوع، وبالتالي فلن تكون هناك قطيعة مع الدول الأوروبية الشريكة، التي ستظل محافظة على مصالحها الاقتصادية في مجموعة من القطاعات الاستثمارية هناك.

ويضيف شقير لـTRT عربي، أنّ "تطور الأوضاع في هذا البلد سيكون امتداداً للنظام السابق، إذ جرى إبعاد الرئيس المريض من دون أي تغيير في مرتكزات النظام".

ويلفت الخبير إلى أنّ "الإشارات التي بعثها متزعم الانقلاب من خلال فتح الحدود الجوية، والالتزام بالاتفاقيات المبرمة مع الدول الأجنبية، وكذا الاجتماع مع أصحاب العمل الغابونيّين، والالتزام بتطبيق بعض مطالبهم، كل ذلك يؤكد ضمان المصالح الاقتصادية والاستثمارية الأجنبية".

لاعبون جُدد في الفضاء الإفريقي

ويرى معتضد أنّه في ظل هذا الوضع الذي يحاول فيه الأوروبيون -خصوصاً فرنسا صاحبة النفوذ في المنطقة- انتهاج سياسية استباقية لضمان حضور ولو كان محدوداً في وسط وغرب إفريقيا؛ أصبحت الأمور أكثر تعقيداً للقيادة الأوروبية، مبيناً أنّ "الأنظمة والشعوب الإفريقية لم يعودوا كما في السابق".

ويوضح مستشار الشؤون الاستراتيجية والسياسية، أنّ هناك "لاعبين جُدداً في الفضاء الإفريقي أصبحوا موجودون على الساحة، والأوروبيون مُجبرون على الجلوس معهم أيضاً من أجل إيجاد حل لتسوية وجودهم في إفريقيا، خصوصاً أنّ الشعب الإفريقي اليوم بدأ يعي جيّداً أنّ مشكلاته السياسية والاقتصادية والاستراتيجية مرتبطة بشكل مباشر بالحضور الفرنسي في إفريقيا".

ويُنهي معتضد حديثه بالقول إن "على القادة الأوروبيين إعادة تقييم سياستهم تجاه إفريقيا، وتهيئة الشعب الأوروبي لتقبّل هذا المعطى السياسي الجديد، وانعكاساته على المستويات السياسية والاقتصادية والتجارية والترفيهية كذلك، وعلى أسلوب حياتهم في الحاضر و المستقبل".