اقترح إيلون ماسك، مالك منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، تَقاضي "مبلغ شهري صغير" نظير استخدام الشبكة الاجتماعية، للحدّ من عدد الحسابات الآلية عليها. ومع أنها خطوة منطقية اقتصادياً، فقد "تقضي" على قاعدة مستخدمي الشبكة، وفقاً لخبراء.

وأثار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال لقاء مع إيلون ماسك الاثنين مسألة المنشورات المعادية للسامية على الإنترنت والطريقة التي تستطيع "إكس" اعتمادها "لمنع جيوش الحسابات الآلية من تكرارها وتضخيمها"

وأجاب ماسك بأن الشركة "تتجه نحو فرض دفع مبلغ شهري صغير مقابل استخدام نظام إكس".

وأكد أنها في رأيه "الطريقة الوحيدة (...) لمحاربة جيوش هائلة من الحسابات الآلية".

وأثار هذا الطرح سخط مستخدمي الشبكة الاجتماعية الذين بات عددهم "550 مليوناً شهرياً"، وفقاً لماسك. واعتباراً من مايو/أيار 2022، أفادت "تويتر" بأن عدد مستخدميها النشطين يومياً يبلغ نحو 230 مليوناً.

كان ماسك أجرى عدداً كبيراً من التغييرات في "تويتر" منذ استحواذه على الشبكة في مقابل 44 مليار دولار في أكتوبر/تشرين الأول 2022.

وأفاد ماسك يوليو/تموز بأن المنصة فقدت نحو نصف إيراداتها الإعلانية.