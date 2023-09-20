سياسة
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عقيلة الرئيس التركي تدعو لمنع العنف ضد الأطفال
دعت أمينة أردوغان عقيلة الرئيس التركي، لتوحيد الجهود لمنع العنف ضد الأطفال. وخلال مشاركتها في فاعلية بعنوان "يوم التعافي والقضاء على العنف"، قالت أردوغان إن المكان الذي يمكن أن يتمتع فيه الطفل بأفضل حماية هو المنزل في بيئة عائلية محبة وآمنة.
عقيلة الرئيس التركي تدعو لمنع العنف ضد الأطفال
أمينة أردوغان خلال فاعلية بعنوان "يوم التعافي والقضاء على العنف"، أقيمت على هامش الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة / صورة: AA
20 سبتمبر 2023

دعت أمينة أردوغان عقيلة الرئيس التركي، لتوحيد الجهود لمنع العنف ضد الأطفال.

جاء ذلك خلال مشاركتها الثلاثاء، في فاعلية بعنوان "يوم التعافي والقضاء على العنف"، أقيمت على هامش الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأمريكية.

وخلال كلمتها، أكدت أردوغان ضرورة العمل من أجل رفاهية الأطفال، مشيرة إلى أن الاستغلال الذي يتعرض له الأطفال له تأثير في حياتهم مدى الحياة.

وذكرت أن تركيا أجرت تعديلاً دستورياً عام 2010 من أجل سن قوانين تسمح بالتمييز الإيجابي للأطفال وجميع الفئات الضعيفة في المجتمع.

وأضافت أن المكان الذي يمكن أن يتمتع فيه الطفل بأفضل حماية هو المنزل في بيئة عائلية محبة وآمنة.

والثلاثاء، انطلقت الجلسة الافتتاحية للدورة 78 لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك التي تستمر لمدة 6 أيام، حسبما ذكر موقع "أخبار الأمم المتحدة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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