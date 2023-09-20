بدأت الحياة تعود تدريجياً إلى طبيعتها بالمناطق المتضررة، مثل مدن أمزميز وتحناوت ووارزات وبلدة أداسيل والقرى المجاورة لها شمالي البلاد، بعد الزلزال المدمر الذي ضرب المملكة في 8 سبتمبر/أيلول الجاري.

وواصلت السلطات المغربية والهيئات غير الحكومية الأربعاء عمليات نصب الخيام وتجهيز أماكن المخيمات بالتجهيزات الضرورية.

واستمرت عمليات الإنقاذ ببعض المناطق المتضررة، فضلاً عن توزيع الخيام والمساعدات على المتضررين.

وجرى تجهيز بعض المخيمات بالمرافق الصحية والماء الصالح للشرب والكهرباء، في حين جهزت جمعيات غير حكومية خيماً للأطباء أو للصلاة.

وذكرت وزارة الصحة المغربية أنها "عالجت أكثر من 16 ألف حالة منذ اليوم الأول من الزلزال، عبر نحو 10 آلاف وحدة صحية متنقلة".

وأكدت الوزارة في تدوينة لها بصفحتها الرسمية بفيسبوك الثلاثاء أن "عدد المصابين حالياً بالمستشفيات يقدر بـ375 حالة، 54 منهم في أقسام العناية المركزة".

وتتواصل عملية حصر المنازل التي انهارت كلياً أو جزئياً بسبب الزلزال، تمهيداً لمساعدة أصحابها، عبر منحهم تمويلات.

وأفاد شهود عيان بالتحاق عدد من التلاميذ لليوم الثالث، بخيام أعدت للدراسة في المناطق المتضررة، في الوقت الذي نُقل نحو 6000 تلميذ إلى مؤسسات تعليمية بمدينة مراكش (شمال).

وكان زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر، أصاب في 8 سبتمبر/أيلول الجاري، عدة مدن مغربية كبرى مثل العاصمة الرباط والدار البيضاء ومكناس وفاس ومراكش (شمال)، وأغادير وتارودانت (وسط).

وطبقاً لأحدث بيانات وزارة الداخلية، أسفر الزلزال عن 2946 وفاة و6125 إصابة، إضافة إلى دمار مادي كبير.