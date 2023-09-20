سياسة
2 دقيقة قراءة
المغرب.. عودة الحياة إلى طبيعتها تدريجياً وتواصُل الدعم للمناطق المتضررة
بدأت الحياة تعود تدريجياً إلى طبيعتها في المناطق المتضررة جراء الزلزال الذي أصاب المغرب منذ أيام، فيما تتواصل عمليات الدعم ببعض المناطق المتضررة.
المغرب.. عودة الحياة إلى طبيعتها تدريجياً وتواصُل الدعم للمناطق المتضررة
الحياة تعود تدريجياً إلى المناطق المتضررة بالمغرب / صورة: AA
20 سبتمبر 2023

بدأت الحياة تعود تدريجياً إلى طبيعتها بالمناطق المتضررة، مثل مدن أمزميز وتحناوت ووارزات وبلدة أداسيل والقرى المجاورة لها شمالي البلاد، بعد الزلزال المدمر الذي ضرب المملكة في 8 سبتمبر/أيلول الجاري.

وواصلت السلطات المغربية والهيئات غير الحكومية الأربعاء عمليات نصب الخيام وتجهيز أماكن المخيمات بالتجهيزات الضرورية.

واستمرت عمليات الإنقاذ ببعض المناطق المتضررة، فضلاً عن توزيع الخيام والمساعدات على المتضررين.

وجرى تجهيز بعض المخيمات بالمرافق الصحية والماء الصالح للشرب والكهرباء، في حين جهزت جمعيات غير حكومية خيماً للأطباء أو للصلاة.

وذكرت وزارة الصحة المغربية أنها "عالجت أكثر من 16 ألف حالة منذ اليوم الأول من الزلزال، عبر نحو 10 آلاف وحدة صحية متنقلة".

وأكدت الوزارة في تدوينة لها بصفحتها الرسمية بفيسبوك الثلاثاء أن "عدد المصابين حالياً بالمستشفيات يقدر بـ375 حالة، 54 منهم في أقسام العناية المركزة".

وتتواصل عملية حصر المنازل التي انهارت كلياً أو جزئياً بسبب الزلزال، تمهيداً لمساعدة أصحابها، عبر منحهم تمويلات.

وأفاد شهود عيان بالتحاق عدد من التلاميذ لليوم الثالث، بخيام أعدت للدراسة في المناطق المتضررة، في الوقت الذي نُقل نحو 6000 تلميذ إلى مؤسسات تعليمية بمدينة مراكش (شمال).

وكان زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر، أصاب في 8 سبتمبر/أيلول الجاري، عدة مدن مغربية كبرى مثل العاصمة الرباط والدار البيضاء ومكناس وفاس ومراكش (شمال)، وأغادير وتارودانت (وسط).

وطبقاً لأحدث بيانات وزارة الداخلية، أسفر الزلزال عن 2946 وفاة و6125 إصابة، إضافة إلى دمار مادي كبير.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us