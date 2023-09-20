سياسة
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لأول مرة.. محكمة السويد العليا تسجن متهماً بتمويل PKK/YPG الإرهابي
أفادت المحكمة العليا بأنها أيّدت حكم محكمة ابتدائية أدانت المتهم البالغ 40 عاماً بتهم تمويل الإرهاب ومحاولة السلب والهجوم المسلح. وبهذا يصدر لأول مرة في السويد حكم بالسجن على شخص جمع إتاوات لصالح تنظيم PKK/YPG الإرهابي.
لأول مرة.. محكمة السويد العليا تسجن متهماً بتمويل PKK/YPG الإرهابي
يصدر لأول مرة في السويد حكم بالسجن على شخص جمع إتاوات لصالح تنظيم PKK/YPG الإرهابي / صورة: AA
20 سبتمبر 2023

أيّدت المحكمة العليا في السويد لأول مرة حكماً بالسجن لمدة 4 سنوات ونصف بحق شخص أدين بجمع إتاوات لصالح تنظيم PKK/YPG الإرهابي.

وفي بيان أفادت المحكمة العليا الأربعاء أنها أيّدت حكم محكمة ابتدائية أدانت المتهم البالغ من العمر 40 عاماً بتهم تمويل الإرهاب ومحاولة السلب والهجوم المسلح.

وأردفت بأنها ألغت قرار المحكمة الابتدائية القاضي بترحيل المدان إلى تركيا بعد قضاء مدة عقوبته.

وبهذا يصدر لأول مرة في السويد حكم بالسجن على شخص جمع إتاوات لصالح تنظيم PKK/YPG الإرهابي.

وحسب تقرير لجهاز الاستخبارات السويدي، فإن الشخص المحكوم عليه من أهم عناصر تنظيم PKK الإرهابي في البلاد.

جدير بالذكر أن وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم أشار في تصريحات لصحيفة داغنس نيهتر السويدية أبريل/نيسان الفائت، إلى منظمة PKK/YPG باعتبارها السبب وراء عدم موافقة تركيا على عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وأضاف حينها: "أنشطة PKK على أراضينا واسعة جداً".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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