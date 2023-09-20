أيّدت المحكمة العليا في السويد لأول مرة حكماً بالسجن لمدة 4 سنوات ونصف بحق شخص أدين بجمع إتاوات لصالح تنظيم PKK/YPG الإرهابي.

وفي بيان أفادت المحكمة العليا الأربعاء أنها أيّدت حكم محكمة ابتدائية أدانت المتهم البالغ من العمر 40 عاماً بتهم تمويل الإرهاب ومحاولة السلب والهجوم المسلح.

وأردفت بأنها ألغت قرار المحكمة الابتدائية القاضي بترحيل المدان إلى تركيا بعد قضاء مدة عقوبته.

وبهذا يصدر لأول مرة في السويد حكم بالسجن على شخص جمع إتاوات لصالح تنظيم PKK/YPG الإرهابي.

وحسب تقرير لجهاز الاستخبارات السويدي، فإن الشخص المحكوم عليه من أهم عناصر تنظيم PKK الإرهابي في البلاد.

جدير بالذكر أن وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم أشار في تصريحات لصحيفة داغنس نيهتر السويدية أبريل/نيسان الفائت، إلى منظمة PKK/YPG باعتبارها السبب وراء عدم موافقة تركيا على عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وأضاف حينها: "أنشطة PKK على أراضينا واسعة جداً".