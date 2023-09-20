سياسة
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دراسة: تراجع خطر الاختلال الحاد بأسواق العقارات في 25 مدينة حول العالم
تراجعت الاختلالات في أسواق العقارات بشكل حاد، في 25 مدينة كبرى حول العالم، ليس من ضمنها طوكيو وزيوريخ، بسبب الارتفاع المتزايد بأسعار الفائدة، حسب دراسة أجراها المصرف السويسري يو بي إس.
دراسة: تراجع خطر الاختلال الحاد بأسواق العقارات في 25 مدينة حول العالم
أحد شوارع طوكيو في 12 سبتمبر/أيلول 2023 / صورة: AFP
20 سبتمبر 2023

أكدت دراسة أجراها مصرف يو بي إس، تراجع خطر حدوث فقاعة عقارية بعد "تصحيح عام" في 25 مدينة كبرى في أنحاء العالم، باستثناء طوكيو وزيوريخ.

وتوقّعت استمرار انخفاض الأسعار إذا بقيت أسعار الفائدة مرتفعة.

وتراجعت الاختلالات في أسواق العقارات بشكل حاد، بسبب الارتفاع الحاد في أسعار الفائدة، حسب المصرف السويسري الذي ينشر كل عام دراسة حول مخاطر التضخم في 25 مركزاً مالياً رئيسياً من بينها نيويورك ولندن وسنغافورة.

وانخفضت أسعار العقارات بمتوسط 5% من حيث القيمة الحقيقية بين منتصف 2022 ومنتصف 2023 في المدن الـ25 التي شملتها الدراسة.

ولوحظ التراجع بشكل خاص في فرانكفورت وتورنتو، المدينتَين اللتين كانت الأسعار فيهما الأعلى في تصنيف أجري العام الماضي. وانخفضت الأسعار هناك بنسبة 15% خلال الأرباع الأربعة الماضية، وفقاً للدراسة.

وذكر معدّو الدراسة: "أدت النهاية المفاجئة لبيئة أسعار الفوائد المنخفضة إلى سقوط قصر الرمال"، بعد عقد من النمو القوي الذي دفع الأسعار إلى "ارتفاعات حادة".

كان التصنيف السابق الذي أُجري عام 2022، أوضح خطر حدوث فقاعات عقارية في تسع مدن، بما فيها ميونيخ وهونغ كونغ وفانكوفر وأمستردام وتل أبيب.

وانخفض إلى اثنَين فقط عام 2023 في زيوريخ حيث المكتب الرئيسي لمصرف "يو بي إس" وطوكيو التي لا تزال مهددة بغليان السوق وفق الدراسة.

ويقدر المصرف، في مواجهة ذلك، أن "انخفاضاً إضافياً في الأسعار محتمل إذا بقيت أسعار الفائدة عند مستوياتها المرتفعة الحالية"، ومع ذلك يؤكد المصرف أن الأسعار قد تعاود الارتفاع إذا بقي نقص في المساكن المعروضة للبيع.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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