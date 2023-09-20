كشف باحثون من شركة تابعة لغوغل ومتخصصة في الذكاء الصناعي، عن أداة تتنبأ بما إذا كان من شأن طفرات جينية أن تسبب الأمراض أم لا، في إنجاز يتعلّق بالأبحاث المرتبطة بالأمراض النادرة.

وأفاد نائب رئيس قسم الأبحاث في "ديب مايند" بوشميت كوهلي، خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء، بأنّ هذا الابتكار "خطوة جديدة لمعرفة التأثيرات التي تحملها تقنية الذكاء الصناعي في العلوم الطبيعية".

وتناولت الأداة طفرات تُسمّى "المغلطة" لأنها تمثل تغييراً في حرف واحد فقط من الشيفرة الوراثية، مما يجعلها قادرة على تغيير وظيفة البروتينات، مع العلم أنّ كل خلية تنجز وظيفتها بمساعدة البروتينات التي تقدم تعليماتها باستمرار.

ويملك الفرد نحو 9 آلاف من هذه الطفرات معظمها حميدة، حسب الشركة، لكنّ بعضها يمكن أن يكون مسبباً لأمراض من بينها التليف الكيسي.

وحتى اليوم، رُصدت أربعة ملايين من هذه الطفرات لدى البشر، لكنّ 2% منها فقط صُنّفت إما مُسبّبة للأمراض وإما حميدة.

وفي المجمل 71 مليون طفرة محتملة راجعتها أداة "ألفا ميسينس" من ابتكار "ديب مايند"، وتمكّنت من التنبؤ بـ89% منها.

وأعطت الأداة لكل طفرة علامة تتراوح بين 0 و1 للإشارة إلى احتمال أن تكون مسببة للأمراض. وأتت النتيجة بترجيح أن تكون 57% من الطفرات حميدة و32% مسببة للأمراض. أما الطفرات الباقية فطبيعتها غير مؤكدة.

وأُتيحت قاعدة البيانات للعامّة ولمختلف العلماء، فيما نُشرت الثلاثاء دراسة في مجلة ساينس المرموقة لعرض هذه البيانات.

"أداء متفوق"

أكّد الخبيران جوزيف مارش وسارة تيشمان في مقالة نُشرت في مجلة ساينس، تفوّق "ألفا ميسينس" في أدائها على الأدوات الموجودة.

وأوضح العالِم جن تشينغ من "ديب مايند" أن الأداة لا تحدد نوع المرض الذي ستتسبب به الطفرات، مضيفاً: "لكننا نعتقد أن توقعاتنا مفيدة لرفع معدل تشخيص الأمراض النادرة، وربما لمساعدتنا في العثور على جينات جديدة مرتبطة بالأمراض".

وأشار الباحثون إلى أنّ ذلك قد يؤدي بشكل غير مباشر للتوصل إلى علاجات جديدة، لكنهم حذروا من استخدام الأداة حصراً لإجراء تشخيصات.

واستندت أداة "ألفا ميسينس" إلى " ألفا فولد"، وهو برنامج آخر للتعلم الآلي طرحته "ديب مايند" قبل أكثر من عامين، وأتاح نشر قاعدة بيانات للبروتينات تُعد الأكبر.