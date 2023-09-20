سياسة
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بسبب الزلزال.. لجنة بالبرلمان الأوروبي تقرر دعم تركيا بـ400 مليون يورو
وافقت لجنة الموازنة بالبرلمان الأوروبي على تقديم المفوضية الأوروبية مساعدات لتركيا بقيمة 400 مليون يورو لمواجهة كارثة الزلزال الذي أصاب البلاد في فبراير/شباط الماضي.
بسبب الزلزال.. لجنة بالبرلمان الأوروبي تقرر دعم تركيا بـ400 مليون يورو
لجنة الموازنة في البرلمان الأوروبي تصدق على دعم تركيا بـ400 مليون يورو / صورة: AA
20 سبتمبر 2023

صدقت لجنة الموازنة في البرلمان الأوروبي، على تقديم مساعدة بقيمة 400 مليون يورو لدعم تركيا في معالجة تبعات كارثة الزلزال، الذي وقع في فبراير/شباط الماضي.

ووافقت اللجنة بأغلبية 26 صوتاً مقابل صوت واحد، على تقديم المفوضية الأوروبية مساعدات لتركيا وإيطاليا ورومانيا بقيمة إجمالية تبلغ 454.8 مليون يورو لمواجهة آثار الكوارث.

وجرى تخصيص 400 مليون يورو من المساعدات المذكورة لتركيا بسبب كارثة الزلزال المزدوج التي ضربت جنوبي البلاد في 6 فبراير/شباط.

ومن المنتظر الموافقة على المساعدات في التصويت الذي سيجري في اجتماع الجمعية العامة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ يومَي 2 و5 أكتوبر/تشرين الأول القادم.

وحصلت المساعدات على تصديق مجلس الاتحاد الأوروبي، في 18 سبتمبر/أيلول الجاري

وتُغطَّى المساعدات من القسم المخصص من موازنة الاتحاد الأوروبي للتضامن والمساعدات الطارئة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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