انطلقت تظاهرات حاشدة في عدد من المدن الكندية الأربعاء جراء سياسات المدارس بشأن ترويج المثلية الجنسية، ومحاولات تهميش دور الآباء.

ودعت المظاهرات لحماية الأطفال من سياسات ترويج المثلية الجنسية في المدارس الكندية.

وشارك في المظاهرات آلاف في العاصمة أوتاوا ومدينة تورنتو ومونتريال وعدد كبير من مدن البلاد مرددين شعارات تدعو للحفاظ على الأبناء وعدم فرض توجهات جنسية عليهم.

ومنذ أسابيع،دعت مجموعة تسمى "1MillionMarch4Children" المواطنين للمشاركة بمسيرة مناهضة لـ"آيديولوجية النوع الاجتماعي" وسياسات فرض توجهات جنسية على الطلاب بالمدارس الكندية.