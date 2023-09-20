سياسة
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"اتركوا أطفالنا".. احتجاجات واسعة ضد ترويج المثلية بمدارس كندا
انطلقت تظاهرات حاشدة بمدن كندية جراء سياسات المدارس بشأن ترويج المثلية الجنسية، ومحاولات تهميش دور الآباء. وشارك بها آلاف في العاصمة أوتاوا ومدينة تورنتو ومونتريال مرددين شعارات تدعو لعدم فرض توجهات جنسية عليهم.
"اتركوا أطفالنا".. احتجاجات واسعة ضد ترويج المثلية بمدارس كندا
"اتركوا أطفالنا".. احتجاجات واسعة ضد ترويج المثلية بمدارس كندا / صورة: CFCJ TODAY
20 سبتمبر 2023

انطلقت تظاهرات حاشدة في عدد من المدن الكندية الأربعاء جراء سياسات المدارس بشأن ترويج المثلية الجنسية، ومحاولات تهميش دور الآباء.

ودعت المظاهرات لحماية الأطفال من سياسات ترويج المثلية الجنسية في المدارس الكندية.

وشارك في المظاهرات آلاف في العاصمة أوتاوا ومدينة تورنتو ومونتريال وعدد كبير من مدن البلاد مرددين شعارات تدعو للحفاظ على الأبناء وعدم فرض توجهات جنسية عليهم.

ومنذ أسابيع،دعت مجموعة تسمى "1MillionMarch4Children" المواطنين للمشاركة بمسيرة مناهضة لـ"آيديولوجية النوع الاجتماعي" وسياسات فرض توجهات جنسية على الطلاب بالمدارس الكندية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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