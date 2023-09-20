سياسة
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إيهود باراك: نتنياهو يائس وحكومته غير شرعية ونتجه إلى عصيان مدني غير عنيف
أكد رئيس وزراء إسرائيل الأسبق إيهود باراك، أن بلاده تتجه نحو عصيان مدني غير عنيف، واصفاً نتنياهو بأنه يائس وخارج نطاق التركيز والتوازن، وأن حكومته غير شرعية، بينما رفض حزب الليكود هذه الاتهامات.
إيهود باراك: نتنياهو يائس وحكومته غير شرعية ونتجه إلى عصيان مدني غير عنيف
إيهود باراك: نتجه إلى عصيان مدني غير عنيف / صورة: Reuters
20 سبتمبر 2023

صرّح رئيس وزراء إسرائيل الأسبق إيهود باراك الأربعاء أن المعارضة في البلاد تتجه إلى عصيان مدني "غير عنيف".

وذكر باراك ذلك خلال لقاء مع "شبكة أخبار سي بي إس" الأمريكية، تعليقاً على الاحتجاجات الإسرائيلية المتواصلة منذ بداية العام الجاري على حزمة قوانين "الإصلاح القضائي" المثيرة للجدل.

وأكد باراك: "نحن نتجه إلى عصيان مدني غير عنيف".

وأضاف: "سنمنع هذه المحاولات التي تستهدف حياة إسرائيل كدولة ديمقراطية وسننتصر في هذه المعركة.. قد يفقد بعض الناس حياتهم على طول الطريق".

وأردف باراك: "أخبرت الناس أننا سنضطر إلى المواجهة بالكدح والعرق والدموع، وآمل ألا تسيل دماء، ولكن قد يحدث بعض العنف الذي يأتي دائماً من اليمين، ولكننا سنضع حداً له مهما كان الثمن".

واستدرك قائلاً: "أنا واثق بأنه رغم كل التحذيرات، لن تنشب حرب أهلية في إسرائيل، وسننتصر من خلال الاحتجاجات الأكثر سلمية على الإطلاق".

وأشار إلى أن إسرائيل "لن تتحول إلى دكتاتورية فعلية".

ووجه باراك الاتهام إلى نتنياهو، قائلاً: "يفعل كل ما بوسعه للتخلص من تهم الفساد الموجهة إليه، لذلك تعاون مع الأحزاب المتطرفة".

ووصف نتنياهو بأنه "يائس، وتقريباً خارج نطاق التركيز والتوازن، وحكومته غير شرعية بشكل صارخ، وفي رأيي المتواضع حتى غير قانونية، عندما يحاول تغيير النظام".

من جانبه رفض حزب الليكود الذي يقوده نتنياهو هذه الاتهامات.

وقال في بيان الأربعاء: "زعيم الاحتجاجات اليسارية إيهود باراك يواصل التحريض على القتل ويقول اليوم إن الناس سيفقدون حياتهم في الاحتجاجات".

وتشهد إسرائيل منذ 37 أسبوعاً احتجاجات على حزمة قوانين "الإصلاح القضائي" من دون أن تتراجع الحكومة عنها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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