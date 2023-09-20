رفضت روسيا الاتهامات الأرمينية ضدها واصفة إياها بأنها "لا أساس لها من الصحة"، مؤكدةً أن أذربيجان تتخذ إجراءات على أراضيها، في إشارة إلى إقليم قره باغ.

وأشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف في تصريحات صحفية الأربعاء إلى أن روسيا تأخذ بعين الاعتبار الاتفاقيات الثلاثية المبرمة في عامَي 2021 و2022 بينها وبين أذربيجان وأرمينيا حول إقليم قره باغ.

وجاءت تصريحات بيسكوف رداً على اتهامات أرمينية ضد روسيا بعدم الوفاء بالتزاماتها نحو قره باغ.

وبيّن وجود "قضية مهمة من حيث الأرشيف"، وهي اعتراف رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، بأراضي أذربيجان كما كانت عليه عام 1991.

وتابع بيسكوف: "هذا يعني أن الجانب الأرميني يعترف بقره باغ على أنها جزء لا يتجزأ من الأراضي الأذربيجانية".

وأوضح أن روسيا لا تقبل مثل هذا اللوم الموجه ضدها من أرمينيا، لا سيّما بعد قرارات يريفان المتعلقة باعترافها رسمياً بقره باغ جزءاً من أذربيجان.

وقال إن "مثل هذه الاتهامات الموجهة ضدنا لا أساس لها من الصحة على الإطلاق".

وشدّد على أن الأمر من الناحية القانونية يتعلق بإجراءات تتخذها أذربيجان على أراضيها.

تركيا تدعم خطوات أذربيجان

في سياق متصل، أكّد نائب الرئيس التركي جودت يلماز، أن بلاده تدعم الخطوات التي تتخذها أذربيجان بهدف "حماية وحدة أراضيها".

ولفت يلماز، في كلمة ألقاها الأربعاء خلال اجتماع مع رجال أعمال في غرفة تجارة ولاية إزمير غربي تركيا، إلى أن الجيش الأذربيجاني أطلق عملية عسكرية في إقليم قره باغ.

وأضاف: "ندعم الخطوات التي تتخذها أذربيجان لحماية وحدة أراضيها، وذلك من أجل إحلال السلام والرخاء والاستقرار الدائم في المنطقة".

وقال إن "العلم الأذربيجاني سيرفرف في جميع أنحاء قره باغ الذي يعد أرضاً أذربيجانية".

وأشار إلى أن "إنشاء بيئة خالية من الإرهاب وحل النزاعات الحدودية وإحلال السلام والاستقرار في القوقاز، سيعود بالنفع على جميع دول المنطقة".

بوتين: آمل أن يتخذ وضع قره باغ مساراً سلمياً

بدوره، أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء عن أمله أن يتخذ الوضع في إقليم قره باغ الأذربيجاني مساراً سلمياً.

وفي حديثه خلال اجتماع مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي في مدينة سان بطرسبرغ الروسية، قال بوتين إن بلاده على اتصال "وثيق" مع جميع الأطراف.

وأضاف: "إننا على اتصال وثيق للغاية مع جميع أطراف النزاع والسلطات في يريفان (عاصمة أرمينيا)، وستيباناكيرت (عاصمة إقليم قره باغ) وباكو (عاصمة أذربيجان)، وآمل أن نتمكن من تحقيق وقف التصعيد ونقل حل هذه المشكلة إلى مسار سلمي".

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية أن ممثلي السكان الأرمن في قره باغ تقدموا بطلب عن طريق قوة السلام الروسية، جرى بموجبه التوصل إلى اتفاق لوقف باكو عمليتها ضد الإرهاب في الإقليم، وتخلي المجموعات المسلحة الأرمنية غير القانونية والقوات المسلحة الأرمينية في قره باغ عن سلاحها، وإخلاء مواقعها العسكرية، ونزع سلاحها بالكامل.

والثلاثاء، أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية إطلاق عملية ضد الإرهاب "بهدف إرساء النظام الدستوري في إقليم قره باغ".

وأفاد بيان صادر عن الوزارة، أن التوتر تصاعد بسبب إطلاق قوات غير قانونية تابعة لأرمينيا في إقليم قره باغ الأذربيجاني النار بشكل ممنهج على مواقع الجيش الأذربيجاني في الأشهر القليلة الماضية، ومواصلتها زرع الألغام، وتنفيذها أعمال تحصينات.​​​​​​​