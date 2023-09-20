سياسة
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صور | الهلال الأحمر التركي يوصل 150 طناً من المساعدات إلى ليبيا
استطاع الهلال الأحمر التركي توصيل ما يزيد على 150 طناً من المساعدات إلى ليبيا، مساهمة منه في جهود الإغاثة، جراء الفيضانات التي تعرضت لها مناطق شرقي البلاد.
صور | الهلال الأحمر التركي يوصل 150 طناً من المساعدات إلى ليبيا
الهلال الأحمر التركي يوصل 150 طناً من المساعدات إلى ليبيا / صورة: AA
20 سبتمبر 2023

تمكنت جمعية الهلال الأحمر التركي من توصيل أكثر من 150 طناً من المساعدات الإنسانية المتنوعة إلى ليبيا المتضررة من إعصار دانيال.

وأكد الهلال الأحمر التركي في بيانٍ الأربعاء أن الفرق التي وصلت إلى ليبيا بعد الفيضانات تواصل المساهمة في جهود الإغاثة.

وكشف البيان أن الفرق أجرت زيارة للعائلات المتضررة من الفيضان لتحديد احتياجاتها وتوفير ما يلزمها.

ولفت إلى أن فرق الهلال الأحمر التركي وزعت الطعام على الأسر المتضررة من الفيضان.

واجتاح الإعصار المتوسطي دانيال في 10 سبتمبر/أيلول الجاري، عدة مناطق شرقي ليبيا أبرزها مدن بنغازي والبيضاء والمرج وسوسة بالإضافة إلى مناطق أخرى بينها درنة.

ونجم عن الإعصار والفيضانات 11 ألفاً و470 قتيلاً و10 آلاف و100 مفقود، و40 ألف نازح شمال شرقي البلاد، وفقاً لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، في 16 سبتمبر/أيلول الجاري.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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