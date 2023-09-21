سياسة
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وزارة الخارجية التركية: نرحب بالمحادثات الرامية لدفع عملية السلام في اليمن
قالت وزارة الخارجية التركية إنها "ترحب بالمباحثات التي عُقدت في الرياض، والتي استضافتها السعودية بمشاركة عُمان لدفع عملية السلام في اليمن نحو الأمام".
وزارة الخارجية التركية: نرحب بالمحادثات الرامية لدفع عملية السلام في اليمن
تركيا ترحب بالمحادثات الرامية لدفع عملية السلام في اليمن / صورة: AA
21 سبتمبر 2023

رحبت تركيا، الأربعاء، بالمحادثات التي تستضيفها المملكة العربية السعودية لدفع عملية السلام في اليمن.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان، إنها "ترحب بالمباحثات التي عُقدت في الرياض، والتي استضافتها السعودية بمشاركة عُمان لدفع عملية السلام في اليمن نحو الأمام".

وأضاف البيان: "ندعو جميع الأطراف إلى دعم عملية السلام بشكل بنّاء لضمان حل دائم في اليمن".

وأكد أن تركيا ستواصل دعمها الثابت للحفاظ على "الوحدة الوطنية والسلامة الإقليمية لليمن الشقيق".

والثلاثاء، غادر وفد جماعة الحوثي العاصمة الرياض بعد محادثات استمرت خمسة أيام مع مسؤولين سعوديين، في أعقاب دعوة رسمية وجّهتها المملكة بغرض استكمال جهود مسار السلام في اليمن.

وتتكثف منذ مدة مساعٍ إقليمية ودولية لإيجاد حل سياسي شامل للأزمة في اليمن، شملت زيارات لوفدين سعودي وعماني لصنعاء، وجولات خليجية للمبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندركينغ، والأممي هانس غروندبرغ.

ومنذ أشهر يشهد اليمن تهدئة في حرب بدأت قبل نحو 9 سنوات بين القوات الموالية للحكومة مدعومةً بتحالف تقوده السعودية، وقوات الحوثيين المدعومين من إيران والمسيطرين على محافظات ومدن بينها صنعاء منذ 2014.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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