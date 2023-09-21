سياسة
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أردوغان ورئيس وزراء ماليزيا يُدينان حرق المصحف والاعتداءات على المسلمين
اجتمع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، على هامش الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، وأصدرا بياناً مشتركاً أدان بأشد العبارات حرق نسخ من المصحف الشريف في دول أوروبية والخطابات الشعبوية ضد المسلمين.
أردوغان ورئيس وزراء ماليزيا يُدينان حرق المصحف والاعتداءات على المسلمين
لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم على هامش الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك / صورة: AA
21 سبتمبر 2023

أدان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، بأشدّ العبارات، حرق نسخ من المصحف الشريف في دول أوروبية، والخطابات الشعبوية التي تشجع على الإساءة والكراهية والاعتداء على الإسلام والمسلمين.

وعقد أردوغان وإبراهيم، الأربعاء، لقاءً على هامش الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في ولاية نيويورك.

وأفادت رئاسة دائرة الاتصال التابعة للرئاسة التركية، الأربعاء، بأن أردوغان وإبراهيم أصدرا بياناً مشتركاً حول "تزايد أعمال الكراهية والتعصب والتمييز والعنف ضد المسلمين ومقدساتهم".

وقال أردوغان وإبراهيم في البيان المشترك: "نُدين بأشد العبارات أحداث حرق نسخ من المصحف الشريف التي وقعت في بعض الدول الأوروبية في الآونة الأخيرة تحت ستار حرية التعبير، وكذلك الخطابات الشعبوية التي تشجع على الإساءة، وخطاب الكراهية والاعتداء على الإسلام والمسلمين".

وأعربا في البيان المشترك عن "القلق العميق إزاء الاتجاه المتزايد لأعمال الكراهية والتعصب والتمييز والعنف ضد المسلمين ومقدساتهم في أجزاء كثيرة من العالم، بخاصة في أوروبا، التي وصلت إلى مستويات مخيفة".

وذكر البيان المشترك أن "مسألة منع حرق نسخ من القرآن الكريم ستُناقَش في الاجتماع التنسيقي السنوي لمنظمة التعاون الإسلامي الذي سيُعقد في نيويورك في 21 سبتمبر/أيلول الجاري".

وشدد البيان على أن "الإرهاب والتطرف العنيف لا يمكن ولا ينبغي ربطهما بأي دين أو أمة أو حضارة أو مجموعة عرقية".

ورحب البيان "باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة في مارس/آذار 2022، القرار رقم 254/76 لإعلان تاريخ 15 مارس/آذار يوماً دولياً لمكافحة الإسلاموفوبيا".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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